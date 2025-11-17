法影后伊莎貝雨蓓訪台 讚「左撇子女孩」今年最好看

（中央社記者王心妤台北17日電）法國影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）來台參與金馬影展，她表示，今年最喜歡的電影是台灣電影「左撇子女孩」。得知電影主場景臨江街夜市在訪問地附近，她馬上直呼想去。

伊莎貝雨蓓此次參與「女富豪的美麗與哀愁」（The Richest Woman in the World）金馬影展映後活動，活動後接受台灣媒體訪問，她透露，平時私下也喜歡看電影，今年最喜歡的電影就是「左撇子女孩」。而該片在台北臨江街夜市取景拍攝，她直呼，「像那個夜市，我今天就想去。」

伊莎貝雨蓓近日在台中演出舞台劇，她回憶15年前來台灣時，曾跟導演侯孝賢一起去KTV唱歌，「我不記得唱什麼歌了，但侯孝賢用中文、台語唱，我用法文唱，讓我非常難忘。」

伊莎貝雨蓓至今演出超過百部電影，也被凱薩獎提名16次，是此獎紀錄保持人，並兩度獲頒威尼斯影展最佳女主角、坎城影展最佳女主角。

伊莎貝雨蓓表示，演出50多年能維持熱情，是因為能跟一群很棒的導演工作，「他們都非常棒，讓我能進入非常特別的世界裡，以電影而言，我跟導演之間很信任，我很喜歡這件事。」

對於「女富豪的美麗與哀愁」，伊莎貝雨蓓認為，電影呈現人性複雜面，「一部電影如何呈現就是靠對話，這部片對話寫得非常棒，不單只是有趣，也有很強的豐富性，讓演員能進入角色裡。」（編輯：張雅淨）1141117