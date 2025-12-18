法律人看過來！士檢招考檢察官助理 月薪5萬起跳、每年考核調薪

【記者謝亞庭／台北報導】為配合法務部推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」，並因應詐欺及重大複雜案件犯罪手法日益多變，士林地檢署持續強化偵查人力，以提升整體偵查效能與案件品質，正式啟動115年度檢察官助理公開甄選作業，誠摯邀請具法律專業背景及服務熱忱的優秀人才加入。

士林地檢署說明，檢察官助理是以約用人員方式進用，主要協助檢察官辦理偵查、公訴及相關案件的輔助業務，包括分析案件爭點、彙整事證資料、進行法律問題研究、製作卷證分析報告及附表等，無論在詐欺案件、國民法官法案件及其他重大複雜案件的偵辦上，都扮演重要角色，有助提升處理效率與品質。

士林地檢署指出，檢察官助理待遇採月薪制，薪資依《檢察官助理遴用訓練業務管理及考核辦法》第九條及其「檢察機關檢察官助理支給報酬標準表」規定辦理，薪點折合率比照全國軍公教員工待遇調整時之最高標準支給（114年度每薪點折合率為139.1元），另依規定支給加班費及年終獎金。

起敘薪點則自三百六十薪點起敘（以114年薪點折合率計算為50,076元）；具有高等考試、相當高等考試之特種考試、專門 職業及技術人員高等考試及格者，自三百七十六薪點起敘（以114年薪點折合率計算為52,301元），並有年資提敘及考核晉階機制。

甄選方式原則上採筆試及口試辦理，相關報名資格、甄選程序及應備文件，均詳載於公告甄選簡章。

士林地檢署表示，本次甄選報名截止時間為明（2026）年1月9日下午5時30分止，歡迎有志投入司法實務、共同守護社會治安與人民財產安全的民眾，把握機會踴躍報名。甄選簡章及相關資訊，請至士檢全球資訊網站查詢。（網址：https://www.slc.moj.gov.tw/293537/293550/293551/1354390/post）

