法律意見書非司法定論 何謹言律師：法治社會應尊重法院最終判斷

（社會中心／綜合報導）近來，市場上對新華泰富董事改選一案出現多種聲音，其中有股東委託三位學者撰寫法律意見書，主張公司在董事提名過程違反公司法，並進一步推論應由低得票候選人遞補當選。對此，何謹言律師認為，有必要從法律專業角度澄清，學者意見書雖具參考價值，但並非司法定論，更不能被視為具拘束力的法律文件。

學者意見僅具參考性 無拘束法院效力

何謹言律師表示，法律意見書可作為理論探討或司法參考依據，但其效力止於學理層次。除非經主管機關正式採納，或於訴訟中成為法院判決引用的理由之一，否則該意見並不具有法律拘束力。法院在審理案件時，得參酌不同法學見解，但最終仍須以事證、法條及司法見解為判斷依據。若將任何一份私人委託的法律意見書視為司法結論，將違背司法獨立與程序正義的原則。

圖／資料照

私人委託之法律意見 性質應予釐清

何謹言律師指出，法律意見書的性質取決於委託關係。由股東或當事人委託撰寫的意見書，目的通常在於為特定主張尋求學理支持，其本質屬於「私人法律意見」，並非監管機關或法院所委託的鑑定報告。此類文件可供討論，但不能直接作為行政或司法裁判的依據。倘若在訴訟進行中，當事人對外大量引用或釋放此類文件，易造成社會誤解，甚至被誤認為具官方效力。

司法程序未定讞 不宜以輿論取代審判

何謹言律師說明，新華泰富相關案件尚在司法程序中，最高法院僅發回智慧財產及商業法院補充審理，並未就公司提名程序或董事當選效力作出確定判決。在此階段，以任何單方文件或媒體報導作為「法律定論」皆屬不當。法治社會的核心精神在於尊重程序與判決結果，而非讓社會輿論先行取代司法審理。

法治社會應回歸理性討論

何謹言律師主張，企業經營爭議應透過法律程序解決，所有主張均須經法院審理後方能定讞。法律人的責任在於提供清晰的制度解釋，而非為特定陣營背書。若以法律意見書作為輿論戰工具，不僅損及法律公信，也可能對資本市場的信任造成長遠傷害。

讓法官說最後一句話

何謹言律師呼籲，真正的法治精神，應是讓法官依據法律與事實作出最終判斷，而非讓媒體或個別意見書先下結論。各界應在司法程序尚未完成前，保持理性與克制，尊重法院審理，避免以輿論壓力干預司法獨立。唯有如此，才能確保公司治理與資本市場的健全發展。

