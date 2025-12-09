法律新星崛起！樹德校友陳建宏勇奪「榮譽律師＋仲裁人」雙重肯定

▲樹德之光再突破！陳建宏以專業拿下中小企業榮譽律師與仲裁人資格。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】樹德科技大學再度傳來令人振奮的校友佳績。金融管理系畢業、現任樹德科大校友總會理事的大任國際法律事務所主持律師陳建宏，今年不僅以卓越專業獲選為「樹德科大傑出校友」，日前更取得兩項高度嚴謹的國家級法律資格殊榮，包括經濟部中小及新創企業署聘任之「中小企業榮譽律師」，以及經中華不動產仲裁協會審查並通過法務部資格認定的「不動產仲裁人」。此兩項資格皆屬法律專業中的高門檻職務，象徵國家對其專業能力、誠信紀律與專業判斷力的高度信任。

陳建宏律師主要專精於保險、不動產、工程、勞動法案件。他透過法律專業協助企業在契約擬定、簽約前就能有效控制風險，讓法律風險發生機率降低；法律風險發生時用最有效的方式，維護企業最佳利益。

此次獲聘的「中小企業榮譽律師」需通過經濟部審查其專業年資、服務案例與專業口碑，並肩負提供企業法律諮詢、契約審閱、營運法規適用分析等實質任務，是中小企業重要的法律保障，在全台僅157名、高雄更僅14名律師入列。而「不動產仲裁人」更須熟悉仲裁法、程序規則與證據法則，其判斷結果具有法律拘束力，審查極具嚴謹性。

陳建宏律師表示，樹德科大的教育奠定了他在金融思維、邏輯推理與系統化整合上的深厚底子，使他在學習法律時能更快速掌握商業本質。他也希望能將專業回饋至校園，未來會配合學校規劃講授法律風險管理、產業法制趨勢、契約閱讀技巧等課題，並推動跨域實習媒合，讓學弟妹提前接觸實務。他勉勵學生：「法律不是只有法條，是理解世界運作的方法；而樹德，會是你最堅實的起點。」

校長王昭雄表示，陳建宏律師以專業實力站上國家級舞台，更以行動回饋母校、成為學弟妹典範，充分展現樹德教育培育跨域專業人才的成果。學校將持續與校友攜手，強化產學鏈結與職涯支持，讓更多樹德學子能在各專業領域發光。（圖╱樹科大提供）