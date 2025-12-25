「法律沒站在受害者的立場！」割頸案被害學生父心痛：《少事法》是一塊遮羞布

新北市國中校園割頸命案二審宣判，行凶的郭姓男子「乾哥」被判刑12年，教唆的林姓女子「乾妹」則被判刑11年。被害人家屬事後發聲明中痛批，法官一心只想給加害人改過自新的機會，甚至曾有法官說「讓凶手來孝順我們」，被害少年的父親楊先生表示，不要來殺我們，就很偷笑了，更何況凶手完全沒有悔意。

楊爸爸在節目《57爆新聞》指出，他一直被《少事法》打到遍體鱗傷，而且還不能對外出聲，「因為《少事法》的關係，我什麼都不能講，包括整個他們的犯案什麼，通通都不能講，我還有什麼管道可以說？」、「甚至於很多我們可以知道的東西、我們想要知道的資料，全部蓋牌，說《少事法》不給我們知道，那叫我要怎麼接受。」

廣告 廣告

楊爸爸表示，兇嫌從一審到辯論終結庭完全沒有跟他道歉過，只有在最後終結庭時，才在法官的引導之下，跟他鞠躬道歉。楊爸爸提到，「甚至於他們進去法庭的時候，他們就是大搖大擺的走進來，那種動作說的比較誇張一點，有點像七爺八爺那種動作，這種是有悔意的嗎？進來就是這樣走進來，也沒有跟我們任何道歉。」

針對一位法官稱「讓凶手來孝順我們」，楊爸爸說，「我們好像是他們的教科書，你在講教化的可能，結果又衝出這一句話說，看看他們能不能以後來孝順我們，那時候，媽媽有當場就直接講說『不要』。」

楊爸爸透露，其實他們之前有看到一個國外新聞，有一個老年人收養一個更生人，結果那個更生人就直接去把他殺掉，「那你說他會來孝順我們？他不要來殺我們，我就很偷笑了，還會讓他來孝順我們嗎？更何況他完全沒有悔意，怎麼有可能來孝順我們？」

批《少事法》成遮羞布 楊爸爸：我完全處於不對等武器的狀況下

「那時候聽到這句話真的是有點火，可是又不能對法官發火。」楊爸爸坦言，後來這幾庭都有根據《少事法》36-1條提出信賴的人可以到庭，結果對方律師拿後面的但書說，可能妨礙少年健全的身心發展不適用之，全部趕到外面去。

楊爸爸既憤怒又無奈表示，「唯一對我們受害者有一點保護的法律，結果也完全沒有了，這個不就是站在加害者的立場，不是站在我們受害者的立場，我最卑微的請求通通被駁回。我真的嚴重懷疑少事法真的是一塊遮羞布，你把它全部蓋起來了，大家都不知道，我完全處於不對等武器的狀況之下，我怎去提反駁？」

更多風傳媒報導

