法律淪虛設？南韓4成上班族「1年特休用不到6天」 員工曝：怕被關注

南韓法律規定的15天特休，對許多上班族來說可望不可及。圖為南韓職場示意圖。路透社資料照



據南韓媒體今天（12/29）報導，雖然南韓法律規定，勞工一年至少有15天特休，但實際上法律如同虛設，最新調查指出，南韓約4成上班族，1年特休用不到6天，有員工透露：「如果使用特休，會被上司關注。」

據《朝鮮日報》報導，南韓非營利組織「職場霸凌119」委託民調機構Global Research，於今年10月1日至14日，對全國1千名上班族，進行「特休使用現況」調查，今天公布結果，受訪者每10人就有約4人（37.9%），去年使用特休天數不到6天。

廣告 廣告

根據南韓法律規定，勞工第一年上班有15天特休，超過1年者，每2年多1天假，最多可享有25天特休，不過，從調查結果來看，法律保障的帶薪年假規定，形同虛設。

許多上班族受訪透露：「特休？那就像是『畫裡的年糕』（그림의 떡為南韓諺語，指可望不可及）」、「如果使用特休，會被上司關注」、「即便是休假的日子，上司也會聯絡我。」

同份調查顯示，特休使用天數過低的情形，在非正職勞工（65.3%）與5人以下規模的公司（76.8%）特別嚴重，幾乎每10個人當中，就有7人特休用不到6天，另外，基層員工特休使用少於6天的比例為63.1%，與中階主管（17.1%）及高階主管（32.4%），差了2至3倍。

值得注意的是，有12.8%的受訪者坦言，曾因使用特休受到不利對待，包括：「特休使用受到限制」（30.5%）、「上司的負面言語或眼神施壓」（29.7%）、「特休結束後工作量過度增加」（29.7%）、「被排除在重要會議或活動之外」（28.1%）。

休息權受到侵害的情況相當普遍，每2名上班族就有1人（56.2%），在特休的日子，接到工作相關聯繫，42.8%的人則表示，特休期間仍然有工作。

非營利組織「職場霸凌119」強調：「員工只是因為使用特休，就在職場受到不利對待，政府應縮小法律與現實之間的落差，重新檢視社會對休息權的認知。」

更多太報報導

中國債務總額達GDP三倍以上 通縮風險上升

解放軍稱在台海中部展開「對陸打擊」演練 南北封控基隆、高雄港

每個人都長一樣…履歷用AI生成 日本企業宣布：廢除書面審「一律面試」