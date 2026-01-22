法律網紅進校園 分享管教實務

為協助第一線教育工作者應對日益複雜的校園法律議題，教育處邀請「律師帶您看校園大小事」的網紅法律專家毛律師，舉辦兩天四場次的「學校輔導管教與校園事件處理實務」專題研習。（教育處提供）

為協助第一線教育工作者應對日益複雜的校園法律議題，市政府教育處邀請到在教育圈擁有極高人氣、經營臉書粉絲專頁「律師帶您看校園大小事」的網紅法律專家-毛律師，在明德國中舉辦兩天四場次的「學校輔導管教與校園事件處理實務」專題研習。

毛律師以其深厚的校園法律實務經驗著稱，粉專「律師帶您看校園大小事」長期深入探討教育現場最真實的矛盾與困境，累積了大量教師與家長讀者的信任。除了法律專業，毛律師更以對教育的「高度熱忱」聞名，以接地氣、富有人文關懷的語言，將艱澀的法律條文轉化為實用的應對指南，幫助教師在法治與教學日常中找到平衡點。

兩天研習解密「不敢問的問題」強化行政與教學應變力，針對校園中不同教育角色量身打造，聚焦於輔導管教、性平爭議、地雷區巡禮及職場霸凌，毛律師親自解答「老師平常不敢問、但真的很想知道」的敏感問題；此外，針對校園事件的決策與溝通，毛律師透過實務案例分享，引導行政同仁掌握「從通報到結案」的關鍵節點，減少行政流程中的「心累感」，優化校園危機處理能力。