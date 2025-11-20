法律與醫療專家齊聚 北市6場活動推廣職災勞工重返職場

台北市勞動力重建運用處自民國112年起，每年均辦理多場「協助職災勞工重返職場推廣活動」，今年度共舉辦6場活動，特別安排法律或醫療領域專家分享，並廣邀台北市製造業、營建工程業、住宿及餐飲業、移工仲介、職業工會等參與，全面認識職災相關權益與實務挑戰，協助勞工在遭遇職災後能即時獲得資訊，順利重返職場。（台北市勞動局提供）

為提升社會大眾對職業災害議題的理解與關注，台北市勞動力重建運用處自民國112年起，每年均辦理多場「協助職災勞工重返職場推廣活動」，今年度共舉辦6場活動，特別安排法律或醫療領域專家分享，並廣邀台北市製造業、營建工程業、住宿及餐飲業、移工仲介、職業工會等參與，全面認識職災相關權益與實務挑戰，協助勞工在遭遇職災後能即時獲得資訊，順利重返職場。

勞動局表示，活動邀請具豐富實務經驗勝綸法律事務所律師李柏毅主講「職災勞工保護及權益認識」，從職業災害的定義、通勤職災爭議案例到勞工與雇主間的補償責任，解析勞基法與災保法的重點。

另也邀請台大醫院環境及職業醫學部醫師陳宗延以「永久失能與職災勞工權益」為題，分享受傷後醫學實務中對勞動力減損之評估方式，提到職災勞工除生理復健外，心理與社會層面的支持同樣關鍵，應透過跨專業團隊協助，促進勞工重建信心，逐步回歸職場。

台北市勞動力重建運用處長陳昆鴻表示，透過推廣活動除宣導職災保護與權益觀念外，也同步介紹職災勞工重返職場服務資源及相關補助與津貼措施，盼能提升勞雇雙方積極參與職災後重返職場的意願，未來也會持續辦理推廣活動，鼓勵各界踴躍參加，共同營造安全、包容的勞動環境。

