法德立場分歧 歐盟「歐洲製造」汽車計畫再度延期

（中央社布魯塞爾20日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）消息人士今天表示，旨在促進汽車產業及其他工業部門「歐洲製造」的歐盟計畫，原定1月底獲得批准，現已延期。

負責產業政策的歐盟執委會執行副主席塞儒內（Stephane Sejourne）的消息人士表示，歐洲優先措施原定去年12月發布，之後延至1月29日，如今再次推遲，以避免其計畫範圍可能遭到削弱。

「工業加速器法案（Industrial Accelerator Act）的發表原定在1月29日，我們已決定延後發布，以維持其在內部討論中所設定的高度雄心。」

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）的文件暗示，相關宣布可能會在2月25日，但此日期尚未獲得確認，消息人士稱這「純屬參考性質」。

消息人士補充說，塞儒內「不會放棄成員國在最近一次競爭力理事會（Competitiveness Council）中授予的政治使命，也不會辜負絕大多數支持此計畫的企業。在當前形勢下，雄心壯志必須先於急功近利。我們很快會公布新的日期」。

「歐洲優先」的概念正成為歐盟內部激烈辯論焦點。該概念要求接受公共資金補貼的製造商，必須採購在歐洲生產的零組件。

這一概念獲得法國等國家的強力支持，法國尤其希望藉此保護本國電動車電池產業。

但德國等國家反對，擔心該措施將提高汽車製造商的供應成本。（編譯：鄭詩韻）1150121