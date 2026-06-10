法德第6代戰機談崩！空中巴士火速揪7企業明簽約組隊 推新方案取代FCAS
法德共同推動的第6代戰機計畫FCAS日前走向破局後，歐洲飛機製造商空中巴士隨即攜手其他7家企業，向德國政府提出打造新一代戰機的構想，以取代破局的FCAS計畫。這8家企業將於11日在柏林舉行合作協議簽署儀式，成立新聯盟，並發表這項提案的詳細資訊。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於2017年和時任德國總理梅克爾共同構想出，一項名為「未來空中戰鬥系統」（Future Combat Air System，FCAS）的計畫。在歐洲未能發展出足以抗衡美國第5代F-35戰機後，FCAS這項第6代戰機計畫被視為提升空中戰力的機會，不僅將研發一款戰機來取代法國「飆風」（Rafale）戰機、德國和西班牙使用的「颱風」（Eurofighter Typhoon）戰機外，還涵蓋為戰機提供支援的自主無人機蜂群，以及串聯所有作戰要素通訊的「戰鬥雲端系統」（Combat Cloud），該計畫造價恐高達幾百億美元。
然而，由於法國和德國在主導權、技術分工和智慧財產權上的爭執，德國已告知法國，將退出共同研發戰鬥機的計畫，此舉可能對歐洲規模最大的國防項目造成致命打擊。金融時報報導，據德國政府內部人士透露，雙方在這幾個月內努力挽救「未來空戰系統」（Future Combat Air System，FCAS）戰機計畫後，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）6月5日在蒙特內哥羅與馬克宏會晤時仍表示，結束FCAS的戰機合作關係將更為合適。
空巴揪7企業另組「Team Gen 6」聯盟 拚第6代戰機
由歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）領導的8家航太與國防企業，正計畫成立一個聯盟，已提議開發下一代戰鬥機，來取代宣告破局的法德戰機計畫。總部位於慕尼黑的國防電子公司亨索爾特（Hensoldt）是參與企業之一，該公司發言人9日向法新社表示，這項提案已送交德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）；率先披露此事的金融時報則指出，提案也已送交梅爾茨辦公室。
亨索爾特發言人表示，這些公司已「共同擬定一份關於未來空戰系統（Future Combat Air System，FCAS），及其相關的下一代武器系統（Next Generation Weapon System，NGWS）的立場文件」。
空中巴士向法新社證實，由8家企業所組成的新聯盟「Team Gen 6」，將於11日在柏林國際航空航天展覽會成立，舉行合作協議簽署儀式，並公布這項潛在計畫得更多細節。
不顧，佩斯托瑞斯9日下午在記者會上表示，這8家公司的方案，只是柏林目前眾多的選擇之一。他說，採購美國企業洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的F-35「閃電II」（Lightning II）戰機也是選項之一。
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