法德西部長級會談 FCAS戰鬥機計畫恐難產

（中央社柏林16日綜合外電報導）3名消息人士今天表示，法國、德國和西班牙國防部長上週舉行的會談，未能就挽救「未來空中作戰系統」（FCAS）戰機計畫取得突破性進展。

路透社報導，消息人士指出，這項耗資1000億歐元的計畫，原本是由三國聯合研發第5代戰鬥機，以取代法國飆風（Rafale）戰鬥機與德國、西班牙颱風（Eurofighter）戰機，現在看來「極難」實現。

消息來源指出，法國傾向將相關決策延後到明年，而德國原本希望在2025年底前敲定。

歐盟各國領袖原定本週在布魯塞爾舉行的會議，宣布此計畫將進入下一階段。

另有2名業內人士表示，預期關於此計畫下一階段的協商將延至2026年，因為公開爭議毫無益處。

法國與德國國防部尚未就此發表評論。

法、德、西三國先前也無法就「作戰雲」（combat cloud）與無人機系統達成協議，這些系統是「未來空中作戰系統」一部分，目的是在2040年取代現有的第4代戰機。

消息人士指出，爭議核心在於法國軍工企業達梭（Dassault）希望優於德國合作夥伴空中巴士（Airbus）取得主導地位，但德國無法接受。

這項計畫另一項難題，在於法德兩國對戰機需求與用途不同。

法國需要能攜帶核彈頭並與自身航艦協同作戰的戰機，沒有航艦的德國已同意購買美國F-35戰機來攜帶北大西洋公約組織（NATO）的核彈頭。

今天稍早，達梭負責人對此計畫的未來表示擔憂，稱其前景取決於德國是否願意重新考慮對美國武器進口的依賴。（編譯：屈享平）1141217