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法國總統府宣布，總統馬克宏將於6月25日在法國南部避暑勝地安提貝主持法意峰會，親自接待義大利總理 Giorgia Meloni。雙方將針對國防、太空及能源等關鍵戰略領域，進行深度的雙邊合作會談。

根據路透社（Reuters）報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）辦公室發表聲明指出，這場即將在南法安提貝（Antibes）舉行的法意首腦峰會，旨在進一步鞏固兩國的緊密夥伴關係。聲明強調，本次峰會將提供一個重要契機，用以深化法國與義大利在多個戰略部門的合作，其中特別聚焦於國防、太空科技、能源轉型以及基礎建設等關鍵領域。

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除了在安提貝進行雙邊會談外，兩國領導人也安排了具體的參訪行程。馬克宏與 Giorgia Meloni 將共同前往鄰近的地中海著名城鎮坎城（Cannes），親自視察法意合資的頂尖航太企業「泰雷茲阿萊尼亞太空公司」（Thales Alenia Space）總部。此舉不僅象徵兩國在尖端科技上的緊密結盟，也展現雙方共同開拓歐洲太空產業版圖的決心。

原文出處：法意峰會25日南法登場 馬克宏將會晤義大利總理

本文由AI協作，經編輯審核後發布