法拉利姐爆改韓系女神！「仙女下凡」震撼全網 驚喊撞臉全智賢

張婷婷接受「仙女下凡」改造企劃後，韓系妝容與煙霧唇造型掀起熱議。（圖／翻攝自臉書／法拉利姐）

有「法拉利姐」封號的張婷婷，過去因法拉利跑車遭刮傷受訪時一句經典發言爆紅，之後憑藉獨特嗓音、鮮明風格及高話題性成為家喻戶曉的網路紅人。近年她轉往直播與社群平台發展，持續與粉絲分享生活點滴。沒想到近日參與一項名為「法拉利改造企劃」的形象改造工程，從煙霧唇、美妝到整體妝髮全面升級，成果照曝光後立刻掀起熱議，大批網友第一眼完全認不出來，甚至驚呼神似南韓女神全智賢與電音天后謝金燕。

張婷婷日前在臉書及Instagram曬出全新造型照，只見她一改過去招牌風格，換上一頭柔順大波浪長捲髮，搭配韓系眼妝、粉嫩腮紅及水潤煙霧唇，細長眼線與臥蠶設計讓五官顯得更加柔和立體，整體散發出溫柔典雅的韓系氣質。看到改造成果後，她也開心發文表示：「感謝基隆店家幫我煙霧唇這麼漂亮還不痛，還幫我化妝，啾咪。」字裡行間難掩滿意心情。

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負責改造的店家也同步在社群平台公開成果照，並以「仙女下凡啦！人家本來就是漂亮女森，法拉利改造企劃，要做就做點有難度的好嗎」作為宣傳文案，瞬間引發大量討論。許多網友看到照片後紛紛留言驚呼：「這是誰？」、「完全變另一個人」、「太扯了吧」、「真的認不出來」、「技術太神了」、「這企劃一定會紅」。

其中最受討論的莫過於張婷婷改造後的明星臉。不少人認為她部分角度神似全智賢，也有人直呼像謝金燕，甚至有人認為遠看有曾馨瑩或阿雅的影子。「第一眼以為全智賢」、「根本謝金燕」、「眼神變得很有明星感」、「變韓系女神了」、「蒸的似呂明星」、「超美的了」、「真的有變漂亮」等留言湧入，讓話題迅速延燒。

不過在一片讚美聲中，依舊有部分酸民留言調侃，例如「天生麗質，再畫下去不得了」、「店家好厲害，把鬼變美女」、「還是一樣」、「不要再幻想了」等，引發兩派網友論戰。然而張婷婷多年來面對外界批評始終保持高EQ，鮮少與網友正面衝突，也因此累積不少支持者。

回顧張婷婷的演藝歷程，她當年因法拉利事件爆紅後，曾是各大綜藝節目爭相邀約的常客，也推出過單曲《迪迪不要停》，成為台灣網路世代極具代表性的話題人物之一。外界也曾關注她繼承父親留下的可觀資產，但後來因投資及副業經營不順，傳出幾乎賠光積蓄，甚至賣掉法拉利維持生活。不過她始終沒有被現實擊倒，持續透過直播與社群經營累積人氣。

這次「仙女下凡」改造企劃，不僅讓外界看見張婷婷截然不同的一面，也成功掀起社群熱議。許多粉絲認為，無論外界如何評價，願意嘗試改變、勇敢展現自信就是最美的模樣，也期待未來能看到她挑戰更多不同風格，再次帶給大家驚喜。

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