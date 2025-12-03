法拉利姐遇網友邀滾床「一開口就是7位數！」結局曝光

法拉利姐自爆，曾遇過網友直接開出100萬條件，邀約她開房間滾床單。（圖／游定剛攝）

網紅「法拉利姐」張婷婷，憑藉無厘頭的性格獲得粉絲關注喜愛，近年來也多半靠著直播與觀眾互動打賞維生。日前，她在薔薔Podcast節目《薔栗膠》上大方透露曾被男網友開價100萬，只為了和她滾床單。

身邊沒有對象的張婷婷強調，她從不接受網路上任何想和她發生關係的邀約，認為這世界上騙財騙色的壞人很多，好對象可遇不可求，自認人紅是非多，況且形象也不是太好，所以談戀愛會較困難。

她接著透露，之前還沒有知名度時，進去夜店從來沒有花過一毛錢，「我穿馬甲露北半球、小褲褲穿很短，我站在夜店門口，就有帥哥邀請我進去跳舞」，並自豪曾被3個大老闆同時追求，結果自己一紅就把人家嚇跑。

廣告 廣告

張婷婷還說，過去不只遇到老闆砸她20萬在店內坐一晚，還碰過網友直球邀約，說想和她發生關係，「我說，那你要跟我上床，你要出多少錢，我才願意」，怎料對方竟開出100萬價碼。不過張婷婷並未答應，笑稱如果是1000萬就會豁出去，「我是不管他長什麼樣，他是怪物我也去！」

事實上，靠直播打賞維生的法拉利姐，曾透露高齡母親負債500萬，讓她每月都有35000元的貸款壓力，再加上自己又是母親的銀行保人，如果還不出錢就得由她負責。除了每個月的收入僅約1500元，她還得兼職送貨維持生計。

無奈的是，每次遇到粉絲想打賞，就會有酸民出面擋她財路、冷嘲熱諷。因此，法拉利姐才會常常和網友發生衝突，但她不諱言：「網友想聽我罵人覺得很療癒，有時候會反擊，不高興就直接封鎖，搞得像是酸民台，但我還是堅持做自己。」

更多中時新聞網報導

宇宙人開睡衣趴 小玉阿奎當秒睡王

西班牙爆非洲豬瘟 肉品禁輸台

重啟核電先做政策環評 挨批雙標