法拉利姐「大變身」成韓系女神 網驚呆：像全智賢
「法拉利姐」張婷婷在社群發出一張充滿仙氣的妝容，照片曝光後引起大批網友熱議，甚至有網友驚呼撞臉韓星全智賢。
張婷婷8日在臉書開心寫下：「感謝店家幫我煙霧唇這麼漂亮還不痛還幫我化妝，啾咪。」從照片中可見張婷婷改造後的模樣非常成功，一頭長捲髮搭配韓系妝容，散發出跟以往不同的氣質。
照片曝光後，立刻引發大批網友熱議，「有點像全智賢」、「真的有點漂亮」、「這張也太美」、「如果這張變簽名照，應該銷量驚人」、「化妝後就是不一樣」。
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