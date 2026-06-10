法拉利姐「大變身」成韓系女神 網驚呆：像全智賢

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「法拉利姐」張婷婷在社群發出一張充滿仙氣的妝容，照片曝光後引起大批網友熱議，甚至有網友驚呼撞臉韓星全智賢。

張婷婷PO出自己改造後的模樣。（圖／翻攝自【法拉利姐】張婷婷臉書）

張婷婷8日在臉書開心寫下：「感謝店家幫我煙霧唇這麼漂亮還不痛還幫我化妝，啾咪。」從照片中可見張婷婷改造後的模樣非常成功，一頭長捲髮搭配韓系妝容，散發出跟以往不同的氣質。

照片曝光後，立刻引發大批網友熱議，「有點像全智賢」、「真的有點漂亮」、「這張也太美」、「如果這張變簽名照，應該銷量驚人」、「化妝後就是不一樣」。

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