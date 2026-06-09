「法拉利姐」奇蹟美照！大變韓系波浪長髮甜妹 網驚：看成全智賢

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[FTNN新聞網]記者陳崴淩／綜合報導

網紅「法拉利姐 」張婷婷過去以詼諧形象活躍社群，常演出誇張的搞笑風格令人印象深刻，近年則應時下風潮轉往直播圈發展。昨（8）日她在臉書發文，曬出韓風爆表的氣質美照，煥然一新的改造令顏值大升級，公開後瞬間驚豔全網，引來網友瘋傳，驚呼「差點看成全智賢」

「法拉利姐 」張婷婷昨日在臉書發文，曬出韓風爆表的氣質美照，煥然一新的改造令顏值大升級，公開後瞬間驚豔全網。（圖／張婷婷（法拉利姐）臉書）

據貼文敘述，這次的改造重點是請人做了煙霧唇，好心的店家還加碼大放送，為張婷婷燙上一頭大波浪長髮，面上以韓式全妝配合輪廓修飾，將眉型修飾成俐落平眉，拉長眼線、增加臥蠶放大雙眼，以桃花色系精心打造精緻甜妹感，讓張婷婷本人也相當滿意，在附文中感謝店家，開心與粉絲分享改造成果。

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貼文曝光後，網民瞬間炸鍋，直呼「這不是我知道的婷婷」、「你是誰」、「婷婷這張有夠漂亮」等等，還有人聯想到韓系女神，笑稱「變成全智賢了」，雖然也有部分人表示懷念原本的樣子，但大多人仍都被這次改造成果所驚豔，肯定「婷婷真的越來越漂亮」。



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