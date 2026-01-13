法拉利為他打造全球唯一訂製車 台灣詐騙犯變賣神車賠償受害者

記者鍾釗榛／綜合報導

Ferrari KC23 One-Off車型。（圖／Ferrari提供）

超跑圈近日爆出震撼級詐騙案，自稱頂級收藏家的陳肯特，誆稱手上擁有兩輛限量法拉利超跑，並以修圖軟體偽造律師意見書，成功騙過美國經銷商，跨海詐得高達新台幣3.2億元。檢調發現，其豪奢人設背後其實是非法博弈與洗錢金流支撐，日前陳肯特已對詐欺、洗錢與組織犯罪等罪名全部認罪，並準備出售法拉利KC23與SP3賠償被害者。

Ferrari KC23將出售來賠償受害這。（圖／Ferrari提供）

法拉利金字塔頂端之作

KC23並非一般量產法拉利，而是出自Ferrari Special Project個人訂製部門的 One-Off作品，以488 GT3 Evo工廠賽車為基礎打造，鎖定非競賽用途的賽道駕馭體驗。整體造型融合賽車空力科技與義式優雅線條，是一輛專為頂級收藏家量身打造的藝術級跑車。法拉利官方過去更曾公開表示，KC23是由一位極具熱情的頂級客戶委託打造，象徵品牌最巔峰的客製化實力，如今這輛車將作為詐欺賠償，顯得格外諷刺。

廣告 廣告

Ferrari KC23是出自Ferrari Special Project個人訂製部門的 One-Off作品。（圖／Ferrari提供）

想訂製One-Off條件很嚴苛

並非有錢就能訂製One-Off。法拉利對訂製客戶有極為嚴苛的身分門檻，必須是「VIP客戶」，也就是擁有多輛向原廠購買的全新限量款法拉利、且長期支持品牌活動、具備深厚收藏資歷的頂級藏家。通過審核後，才能進入Special Projects部門，開啟專屬訂製計畫。

法拉利對訂製客戶有極為嚴苛的身分門檻。（圖／Ferrari提供）

從構想到實車 全程參與設計誕生

進入One-Off訂製流程後，車主需親自向法拉利設計團隊提出專屬願景，從車身比例、造型語彙、塗裝配色到內裝材質，皆由Centro Stile Ferrari設計中心量身打造。過程中將反覆進行草圖、3D建模與實體比例模型驗證，車主全程參與每一個關鍵決策階段，確保最終成品完全符合個人風格。

車主會參與One-Off訂製流程，以車主的想法與需求而打造。（圖／Ferrari提供）

一件可駕馭的藝術品

當設計定案後，車輛進入全手工打造與嚴格測試階段，確保動態表現與工藝品質都符合法拉利最高標準。最終完成的One-Off車款全球唯一，只為單一車主而生。對法拉利而言，One-Off不只是交通工具，而是一件能夠奔馳在賽道上的藝術品，關鍵在於成為極少數頂級客戶，並投入足夠的時間與資金，與法拉利共同創造傳世之作。

更多三立新聞網報導

日本第一鍍膜品牌插旗台北！KeePer以日式職人精神進駐內湖

台灣車市進入割喉戰！賓士休旅直接下殺25萬

怎能不愛車／入門電動車也能這麼豪華 Kia EV2直接越級挑戰

怎能不愛車／模仿帆船設計 愛快羅密歐發表最狂Giulia

