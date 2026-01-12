法拉利賽車手陳肯特捏造限量超跑產權 詐騙美商3.28億認罪、5千萬交保

國際法拉利車手陳肯特捏造法拉利限量超跑產權，詐騙美國經銷商買家約新台幣 3.28 億元。 圖：翻攝自 法拉利官網

[Newtalk新聞] 國際法拉利車手陳肯特近日被控捏造法拉利限量超跑產權，詐騙美國經銷商買家約新台幣 3.28 億元。陳肯特近日在台中地方法院坦承詐欺、洗錢等罪，並表示願意出售名下超跑與被害人和解，法院裁定以 5 千萬元交保，須配戴電子腳環並限制出境、出海。

檢方調查，陳肯特對外宣稱持有兩輛法拉利限量版賽道車，並以偽造的購車發票及電腦合成的法律意見書，營造產權已完成移轉的假象。由於其長期以知名車手身分活動，美國買方未起疑，陸續匯出約 935 萬美元購車。而在款項到手後，買方卻遲遲未收到車輛，陳肯特也刻意切斷金流、拖延交付，買方察覺異狀報案，案件才曝光。

檢調去年 6 月搜索陳肯特住處與停車空間，扣押電腦設備並清查名下多輛超跑，進一步發現他另涉經營線上博弈平台，疑似藉此進行洗錢。陳肯特到案後一度遭羈押，期間多次聲請交保均遭駁回。

直到今年 1 月，陳肯特在庭訊中全面認罪，並提出以出售名下兩輛頂級法拉利賽道車作為和解方案。據了解，兩車分別為全球僅一輛的 KC23 與限量 SP3，市值合計約新台幣 6.5 億元。

台中地院指出，法院考量被告認罪與和解意願，裁定提出 5 千萬元保證金後停止羈押，並施以電子監控及住居限制，如有達成和解，也將作為後續量刑參考。

