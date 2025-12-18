法拉利賽道飆200公里撞牆！上市公司董總兄弟控「煞車瑕疵」 討2543萬被打臉

麗寶全賽道G2總長3.5公里，共有23個彎道及將近1公里的大直線，挑戰車手的極限技能。鏡週刊

上市公司金雨董事長、總經理卓政懋、卓政輿兄弟，2019年開著法拉利488GTB參加麗寶賽道日，高速進彎失控撞牆，車子當場撞成廢鐵。兄弟倆受傷送醫，事後指控煞車系統有瑕疵，向法拉利台灣代理商求償破2543萬，但士林地院認為證據不足，且賽道激烈操駕不算一般使用，判決全敗訴。

這起事故發生在2019年11月5日，當天活動由車主協會主辦、台灣蒙地拿協辦。依活動規範，只有會員能下賽道駕駛，同行親友原則上只能在休息區，或以乘客身分坐副駕。當天車主報名時，也勾選同意並在現場簽署「活動免責聲明」，內容寫明賽道屬高風險活動，可能造成車損、人傷，且國內保險多不涵蓋。

卓政懋、卓政輿兄弟主張，車輛在賽道直線路段約以時速200公里行駛，進彎前「正常踩煞車」卻因煞車系統缺陷導致制動力下降甚至喪失，才會衝出車道撞牆；他們直到2021年看到國外報導提到法拉利同款車「煞車油壺蓋缺失召回」後，才查資料認定事故與瑕疵有關，依《消保法》與《民法》商品責任提告，要求賠車價、慰撫金與懲罰性賠償。

不過法拉利則反擊，488GTB是道路高性能跑車，並非專業賽車用車，在賽道短時間內激烈操駕本來就高風險；再者事故前有安檢、更換來令片、試車，前面單元也沒有煞車異常。卓政懋、卓政輿兄弟並主張，專業教練與現場人員依煞車痕、路線判斷，事故更像是「高速進彎、太晚煞車又急煞」，造成俗稱「推頭（轉向不足）」滑出賽道。

法官為釐清爭點，還囑託明志科技大學鑑定、補充鑑定。鑑定意見指出，在本案測試與推論下，改正前後煞車油壺蓋的通氣設計主要差在密合、防漏效果，但在本案賽道環境與路面起伏條件下，煞車油大量逸漏機率不高；即使原廠後來有召回改正，也較像是「把滲漏風險預防性降到最低」，無法認定事故一定是油壺蓋設計造成。

法院也勘驗事發當下影片，影片僅約5秒，只能看出車輛速度很快、進彎時車身已側滑衝出賽道，但無法從影片判斷是否煞車失效。加上卓政懋、卓政輿兄弟提出的國內外報導，多屬車主單方說法或評論，缺乏中立機構就「本件個案」做科學驗證，難以作為事故因果的直接依據。

判決進一步點出，就算消保法採無過失責任，消費者仍要先證明「商品欠缺安全性」與「損害」之間有相當因果關係；而本案原告既無法證明事故當下確有煞車失效，也就無法用消保法第7條主張賠償，連帶懲罰性賠償的前提也不成立。

此外，法院也認為，把車輛開上麗寶這類專業賽道高速激烈操駕，對一般道路跑車來說已屬高風險、非常規操作，不算商品的「通常使用」，因此也難再用民法商品責任去追究輸入商責任。全案判決原告之訴及假執行聲請均駁回。



