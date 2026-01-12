法拉利車手陳肯特騙賣2法拉利詐3億 5千萬交保

法拉利業餘賽車手陳肯特以2輛法拉利頂級限量超跑，詐騙美國經銷商3.2億元遭到提告。（圖／東森新聞）





法拉利業餘賽車手陳肯特以2輛法拉利頂級限量超跑，詐騙美國經銷商3.2億元遭到提告，去年6月陳肯特遭到羈押，日前再開庭審理，針對詐欺、洗錢等四項罪名他通通認罪，法院以5千萬裁定交保並限制出境出海，還要配戴電子腳鐐，至於賠償，他打算將自己放在義大利的一輛市值4.8億元的限量法拉利超跑賣掉，希望跟美國經銷商達成和解。

法拉利賽車引擎聲浪響起，流線型的外表，配上強大馬力，這款法拉利FXX-K EVO車款屬於極少數頂級VIP才能擁有的，稀有客製賽道車，而在台中有一名綽號陳肯特的法拉利業餘賽車手，卻利用限量法拉利車款，詐騙美國經銷商3.2億元，去年6月陳肯特遭到羈押後，1月初被以五千萬裁定交保。台中地院行政庭長黃玉琪：「予提出新台幣5千萬元之保證金後，准已停止羈押，將限制陳肯特出境出海，接受電子腳環之科技監控。」

檢警調查，陳肯特在2023年7月的時候，透過自己的車圈人脈，得知美國經銷商想收購FXX-KEVO系列車款，就謊騙自己有EVO系列47號跟58號的完全產權，甚至偽造法律意見書及發票，讓經銷商2度匯款，匯了將近台幣3.2億元，結果兩台車都有問題。

陳肯特律師高馨航：「其實這兩輛跑車有一台是陳肯特本人的，那因為這台車本來就有爭議，它目前還在義大利的法院審理中，那第二台車它是日本的車主所擁有的，那這件的話，我們基本上也是有和解的意願。」

美國買家付錢卻沒收到車，氣到不行，提告陳肯特詐欺，日前再開庭，針對詐欺、洗錢、組織犯罪跟違反公司法等罪名，陳肯特通通認罪，並答應向美商和解。陳肯特律師高馨航：「KC23的目前的市價去賠償這個三億多台幣的這個，我們的不法所得是沒有問題的。」

因為陳肯特名下財產都被扣押，為了償還3億元，他將自己放在義大利的法拉利KC23頂級賽道車來賣，而這台車來頭可不小，整車使用四層金屬鋁漆跟配備賽車的戰鬥內裝，是法拉利專為金字塔頂端客戶設計的客製化超跑，全球只有一台，市價高達台幣4.8億，陳肯特將把這台車當成最後的賠償籌碼談和解，整起案件預計將在3月19日做最終宣判。

