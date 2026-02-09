法拉利首款純電跑車 Luce 內飾曝光：Jony Ive 操刀設計，「蘋果味」細節惹熱議

Yahoo Tech

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
更新時間
法拉利首款純電車 Luce 內飾正式揭曉，由 Jony Ive 創立的 LoveFrom 負責設計，採用大量玻璃與陽極氧化鋁物料，並保留大量實體控制。5 月才會作「完整亮相」，包括外觀和價格等關鍵資訊仍有待公布。

不是 Apple Car，但可能是最接近答案之一

自從蘋果放棄「Project Titan」之後，外界一直好奇如果由 Jony Ive 設計的 Apple Car 會是什麼樣，而這次公開的 Ferrari Luce 內飾可能就是一條最接近的線索。Luce 原本外界多以「Elettrica」稱呼，而此次正式確認新名，同時亦是法拉利旗下首款全電動量產車型（以往只是混能）。

Ferrari Luce
Ferrari Luce

設計班底：LoveFrom 下場，Jony Ive + Marc Newson 最佳拍檔

Luce 的座艙設計由 LoveFrom 操刀，而 LoveFrom 是 Jony Ive 於 2019 年離開蘋果後創立的設計公司。去年 OpenAI 以 65 億美元將其收購，今次 Luce 可能是 LoveFrom 最大型的作品之一。

除了 Jony Ive，本項目亦牽涉 LoveFrom 共同創辦人 Marc Newson。兩人都表明對汽車有深厚興趣，並強調要將「觸感」帶回現代車的介面之中。

Ferrari Luce
Ferrari Luce

內飾第一眼：圓角矩形 + 極致對稱，熟悉的 iPhone 4 設計語言

如果你熟悉 Ive 主導蘋果設計時期，特別是由 iPhone 4 開始那種極度克制、對稱及圓角矩形語言，Luce 內飾會令人有強烈的既視感。

乍看之下，整個座艙風格偏工整，但細心留意就會發現它加了好多小巧思和實體操控的手感，令整體不止是冷冰冰的極簡。​這種「精準到極致」的取向，可能引發討論：它是否會沖淡經典法拉利那份原始、硬朗的駕駛味道？

Ferrari Luce
Ferrari Luce

40+ 片 Gorilla Glass、陽極氧化鋁、E Ink 車匙添儀式感

座艙內有「40 多件」Corning Gorilla Glass 零件分佈於不同位置，包括排檔桿周邊和儀表位置的微凸鏡片等，玻璃用量幾乎可以用瘋狂形容。

非玻璃部份大量用鋁金屬，並提供灰色、深灰、玫瑰金等陽極氧化鋁色系選擇，聽起來好像在講一部新 iPhone 多過在講一台法拉利。

車匙亦是重點，黃色面板加 E Ink 背景，插入中控磁吸底座後，黃色會淡出並轉移到玻璃排檔頂部發光，設計意象是一種「生命轉移」的儀式感。

Ferrari Luce
Ferrari Luce

互動反其道而行，大玩機械感

同近年消費電子傾向刪減實體按鍵相反，Luce 內飾刻意加入大量可摸得到的機械操作。排檔有明確段落感、空調風口開合有清脆回饋、方向盤後撥片亦強調手感。​

方向盤右上角設有雨刷控制旋鈕，還有小型放大鏡效果去顯示設定。背後是由 Samsung 提供、客製形狀的 OLED 面板，清晰度達 200 ppi 等級。​

儀表採用 OLED 疊加設計並加入實體指針，營造「沒有引擎也要有轉數錶」的擬態體驗。而中控就是 10.12 吋 OLED，帶孔位給實體撥桿穿出，加上玻璃音量旋鈕，還可以整個面板旋轉。

Ferrari Luce
Ferrari Luce

何時見真章？5 月「完整亮相」

關於 Luce 的外觀設計、定價目前未有答案，法拉利 CEO Benedetto Vigna 表示要到 5 月才會作「完整亮相」。​

從現階段曝光內容看，內飾的材料、規格和介面設計明顯是要吸引新一批客群，但市場究竟接不接受超豪華高性能純電法拉利，仍有待之後更多資訊及口碑驗證。

