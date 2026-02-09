法拉利首款純電跑車 Luce 內飾曝光：Jony Ive 操刀設計，「蘋果味」細節惹熱議
超 40 塊 Gorilla Glass、10.12 吋 OLED 中控可旋轉、實體撥桿 + 旋鈕強調觸感。
法拉利首款純電車 Luce 內飾正式揭曉，由 Jony Ive 創立的 LoveFrom 負責設計，採用大量玻璃與陽極氧化鋁物料，並保留大量實體控制。5 月才會作「完整亮相」，包括外觀和價格等關鍵資訊仍有待公布。
不是 Apple Car，但可能是最接近答案之一
自從蘋果放棄「Project Titan」之後，外界一直好奇如果由 Jony Ive 設計的 Apple Car 會是什麼樣，而這次公開的 Ferrari Luce 內飾可能就是一條最接近的線索。Luce 原本外界多以「Elettrica」稱呼，而此次正式確認新名，同時亦是法拉利旗下首款全電動量產車型（以往只是混能）。
設計班底：LoveFrom 下場，Jony Ive + Marc Newson 最佳拍檔
Luce 的座艙設計由 LoveFrom 操刀，而 LoveFrom 是 Jony Ive 於 2019 年離開蘋果後創立的設計公司。去年 OpenAI 以 65 億美元將其收購，今次 Luce 可能是 LoveFrom 最大型的作品之一。
除了 Jony Ive，本項目亦牽涉 LoveFrom 共同創辦人 Marc Newson。兩人都表明對汽車有深厚興趣，並強調要將「觸感」帶回現代車的介面之中。
內飾第一眼：圓角矩形 + 極致對稱，熟悉的 iPhone 4 設計語言
如果你熟悉 Ive 主導蘋果設計時期，特別是由 iPhone 4 開始那種極度克制、對稱及圓角矩形語言，Luce 內飾會令人有強烈的既視感。
乍看之下，整個座艙風格偏工整，但細心留意就會發現它加了好多小巧思和實體操控的手感，令整體不止是冷冰冰的極簡。這種「精準到極致」的取向，可能引發討論：它是否會沖淡經典法拉利那份原始、硬朗的駕駛味道？
40+ 片 Gorilla Glass、陽極氧化鋁、E Ink 車匙添儀式感
座艙內有「40 多件」Corning Gorilla Glass 零件分佈於不同位置，包括排檔桿周邊和儀表位置的微凸鏡片等，玻璃用量幾乎可以用瘋狂形容。
非玻璃部份大量用鋁金屬，並提供灰色、深灰、玫瑰金等陽極氧化鋁色系選擇，聽起來好像在講一部新 iPhone 多過在講一台法拉利。
車匙亦是重點，黃色面板加 E Ink 背景，插入中控磁吸底座後，黃色會淡出並轉移到玻璃排檔頂部發光，設計意象是一種「生命轉移」的儀式感。
互動反其道而行，大玩機械感
同近年消費電子傾向刪減實體按鍵相反，Luce 內飾刻意加入大量可摸得到的機械操作。排檔有明確段落感、空調風口開合有清脆回饋、方向盤後撥片亦強調手感。
方向盤右上角設有雨刷控制旋鈕，還有小型放大鏡效果去顯示設定。背後是由 Samsung 提供、客製形狀的 OLED 面板，清晰度達 200 ppi 等級。
儀表採用 OLED 疊加設計並加入實體指針，營造「沒有引擎也要有轉數錶」的擬態體驗。而中控就是 10.12 吋 OLED，帶孔位給實體撥桿穿出，加上玻璃音量旋鈕，還可以整個面板旋轉。
何時見真章？5 月「完整亮相」
關於 Luce 的外觀設計、定價目前未有答案，法拉利 CEO Benedetto Vigna 表示要到 5 月才會作「完整亮相」。
從現階段曝光內容看，內飾的材料、規格和介面設計明顯是要吸引新一批客群，但市場究竟接不接受超豪華高性能純電法拉利，仍有待之後更多資訊及口碑驗證。
