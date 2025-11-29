法拉盛空地 違停與廢車堆置多年終清空
紐約市建築局近日在法拉盛及鄰近地區展開多項分區違規執法行動，其中位於法拉盛林登坊(Linden Pl)的四處空地因長期遭用作商用車輛停放、廢車死存(dead storage)、船隻與拖車堆置，引發周邊居民多年不滿。經市建築局、市警局與市府社區聯絡單位多次巡查後，相關車輛與船隻已被全部拖離，違規用途全面停止。
被查處的四處空地地址為林登坊32-19號、32-25號、32-29號與32-37號，分屬 R6 住宅分區。依紐約市「分區決議」，住宅區不得從事商用車輛存放、報廢車集中、承包商院子或船隻與拖車儲放等用途。
這些空地多年來堆滿報廢車輛、商用貨車與大型拖車，其中部分車輛已有多年未移動。周邊居民表示，每到晚上，堆積的車輛形成視線死角，甚至出現過車輛占道、油漬瀰漫、垃圾堆積等情況，影響居住品質。一名居住在附近逾20年的居民認為：「這附近本來是很安靜的住宅區，但這些空地常常像停車場、修車場、甚至像廢車場，實在不符合居住環境。」
市建築局透露，這四處地塊多年來累積多項違規紀錄，並接獲多次居民投訴。建築局在近月進行檢查後，再度開出違規通知，並要求業主立即停止所有不符分區用途的行為。其後，業主與市府達成整頓協議，同意在指定期限前移除所有車輛、廢棄物與設備。
建築局與警方隨後展開清理行動，將所有報廢車輛、貨車、船隻及拖車拖離現場。整個過程歷時數日，期間多輛車輛因無牌、報廢或長期占用空地，被依法移除。行動結束後，四處空地均已恢復原狀，違規用途完全停止。
法拉盛多處住宅街區長期面臨相似問題，不少空地與後巷被改作非法停車場，或堆放報廢車輛與商用卡車，成為居民最常向市府投訴的生活品質議題之一。居民則希望，這次整治行動能成為一個契機，讓法拉盛更多長期被忽視的問題地點也能逐步改善。
