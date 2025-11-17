法拉盛華男疑遭「騙婚」妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
皇后區法拉盛一名柳姓男子於新冠疫情期間結識在中國的魏姓女子，雙方同為離異者並各自撫養有子女，柳男認為彼此經歷相似、三觀契合，返中國探望時兩人也相處融洽，故於2023年登記結婚；婚後他出面申請魏女及其兩名女兒移民美國，豈料母女三人今年5月抵達紐約僅兩天便失聯，找到後魏女態度也驟變，以「感情不合」為由要求分開，卻拒絕簽字離婚。面對突如其來的變故，柳先生感到人財兩空，精神崩潰。
柳男指出，疫情期間他曾在華人社交平台刊登交友廣告，提到自己離婚後撫養一名兒子，希望能尋得合適伴侶，當時魏女的母親看到廣告，便主動將女兒的聯繫方式給他；聊天過程中，柳男得知魏女也剛離異，並獨自照顧兩個女兒，他覺得兩人境遇相似、加上同為福建人，也談得來，以為遇見「知音」。
當時，魏女幾乎每日早、中、晚都會打越洋電話噓寒問暖；疫情解封後，他也多次前往中國探望，兩人如膠似漆，於是2023年4月兩人在中國登記結婚，也在當地以共同名義置產；身為美國公民的柳男此後便積極替魏女士母女三人申請移民美國；按魏女指示，所有與美國移民局往來文件，皆由她在法拉盛經營旅行社的阿姨處理。柳男則負責支付一切費用，期間以紅包或現金方式交付給她的阿姨，總額約3至4萬美元。
今年5月，魏女帶著女兒抵達紐約，柳男本以為憧憬已久的美好生活即將開始，魏女及女兒卻僅隔兩天便離家出走，在柳男聯繫上時，起初對方以「感情不合」為由欲分開，後來便不接電話、不回覆訊息；柳男回憶，魏女剛抵美後，兩人曾與女方的親戚一同餐敘，她卻以「朋友」身分介紹他，否認婚姻關係，「我想不通怎麼在中國好好的，一到美國突然這樣翻臉不認人」。
柳男說，魏女曾向他透露前夫現在人在新加坡，後來女方的親屬說漏嘴，稱她的前夫其實在美國，令他懷疑魏女可能藉與他結婚的名義取得來美身分後，與前夫重修舊好；魏女母親起初曾安撫柳男說，她會勸說女兒回心轉意，現在態度也陡變，改口稱兩人感情已難維繫，強扭一處無意義。
柳男表示，他曾多次透過他人提醒說，她的婚姻綠卡申請尚在辦理，希望能與魏女當面協商解決，但對方始終避見；原本魏女打算給他一些錢作為補償，希望柳男維持名義上的婚姻關係數年，但他斷然拒絕，此後魏女態度更強硬，表示就算無身分，照樣能留美國。
在魏女出走兩個多月後，柳男曾向當地警局報警，結果魏女接通警員電話後，卻反咬一口說因柳男有外遇才離開；之後女方親戚也威脅道，若柳男再報警、或向移民與海關執法局(ICE)舉報，絕不會讓他好過。
柳男說，他在魏女身上花費將近30萬元，作為合法擔保人，投入了大量金錢與精力，兩人承諾在她來美後一起努力打拚養家，「誰知卻人財兩空」。
柳男說，在拉扯數個月後他才意識到兩人的感情不可能再挽回，也不想再與對方糾纏下去，只希望魏女能出面解決問題，「好聚好散」；柳男也希望通過自身的經歷，讓公眾了解騙婚案例，以免更多人受害，他也呼籲執法部門關注。
