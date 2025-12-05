法拉盛華裔理髮店員工遭ICE拘押獲釋返家 仍需按時報到

法拉盛日前遭ICE拘押的華裔理髮店員工劉姓男子，本月3日意外獲釋。圖為ICE幹員10月21日在曼哈頓華埠的逮捕行動。(美聯社)

法拉盛日前遭ICE拘押的華裔理髮店員工劉姓男子，本月3日意外獲釋，讓原本幾乎放棄希望的家屬與僱主大呼「完全是個驚喜」。劉男在外州拘留中心被扣押多日後，於當晚搭機返回紐約，與妻兒短暫團聚，但仍需在下周按時到移民局報到，案件走向仍未明朗。

劉男年僅二十多歲，在法拉盛一間華人理髮店工作三年半，與妻子育有一名一歲幼兒。向本報求助的理髮店老闆娘此前表示，劉男一直勤奮工作、按時報稅、從未涉入治安問題，「這孩子很老實，從來沒給我添過麻煩。」上月，他到移民局例行報到時突遭拘捕，ICE指稱他「未按時報到」，但理髮店老闆娘強調劉从来都按時报到，政府抓人證據不足。

劉男家屬當晚緊急聘請律師，並立刻向聯邦法院提出控告ICE的案件。老闆娘回憶說：「如果等到第二天就來不及了，律師當晚就立案交費，才能讓法官立即介入。」法官審閱記錄後，認為ICE的拘捕理由證據不足，下令必須釋放劉男。在此過程中，他仍被從新澤西轉送至路易斯安那州。

理髮店老闆娘表示，回来的過程也是一波三折。3日下午，路易斯安那拘留中心突然通知家屬必須立即安排網約車前往監獄接人，並提供當天飛往紐約的航班資訊，否則不會放人。「當時非常緊張，要同時訂車、訂機票，不然就錯過機會了。」老闆娘說。劉男全程佩戴電子腳鐐，在ICE監控下登機返紐，身分證件則未被歸還，只持拘留中心開出的臨時文件。

雖然已平安返回法拉盛，案件尚未真正獲得結果。由於控告ICE的案件仍在進行，法官指示不得繼續拘押，因此此為「暫時獲釋」。老闆娘表示：「他下周還要在紐約報到，到時候什麼情況才能見分曉。」她坦言仍十分擔心，但希望下一步會是好消息，「孩子才一歲多，天天在家喊爸爸。這次終於能看到爸爸，對這個家庭來說是唯一的安慰。」

她也提到，劉男能被釋放「算是非常幸運」，同樣聘請律師、遭ICE拘押的另一名年輕華裔男子至今仍被關押未出來。至於劉男是否會立即回理髮店工作，店家表示仍視其身心狀況與下周報到結果而定。「他現在戴著電子腳鐐，行動也不太方便。先休息一下，等下周知道情況再說。」

