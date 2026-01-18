法拉盛14歲華裔少年失蹤 警籲協尋

法拉盛一位14歲華裔少年近日失蹤，紐約市警局18日發布通告，呼籲公眾協尋。

根據管轄法拉盛當地的109市警分局，失蹤者名為張Lucas(Lucas Zhang，音譯)，住址為法拉盛櫻桃大道(Cherry Ave.)近緬街(Main St.)，最後一次被目擊是在17日(周六)上午約11時，目擊地點為其住所之內。

警方18日發布失蹤人士影像資料，表示當時該少年白色連帽衫、黑色長褲及黑色運動鞋。警方呼籲公眾協尋，民眾可撥打破案熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄官方網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，所有來電與線索均絕對保密。

