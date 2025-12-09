法拉盛3歲童車禍命案 母批關鍵證據遭忽視 籲判慣犯至少1年

皇后區法拉盛三歲半男童陳昆塔(Quintus Chen)車禍命案歷經近兩年審理，陪審團今年10月底裁定被告戈麥斯(Kevin Gomez)四項重罪不成立。受害兒童母親在量刑前夕向法院提交「受害者影響陳述」，稱先前審判中多項關鍵證據未被呈堂或獲重視，使陪審團無法掌握案件全貌，呼籲法官判其至少一年監禁。

陳母在受訪時表示，此案原量刑日期訂於本月10日，今則延期至2026年2月5日。她「鄭重呼籲」法官判處被告至少一年監禁，且不得以緩刑替代。

陳母在陳述中寫道，昆塔斯曾是家中最珍貴的存在，但現在家裡只剩寂靜。車禍事故兩年來全家深陷創傷，陳父除手腕與肩部受傷需長期治療外，也因事故受到嚴重心理打擊，被診斷罹患創傷後壓力症候群(PTSD)與記憶障礙。

家屬質疑，有多項關鍵證據並未在審判中獲充分呈現，其中包括陳父的醫療傷情、PTSD診斷以及被告在車禍後的手機搜索紀錄與行為等。在撞人後的14分鐘，被告即在手機中搜尋「犯罪行為車禍」，「這並非一個無罪無辜的人所作出的行為」。

陳述中還說，被告在案發後的行為也顯示出罪惡的意識。例如他從未報警、和家人曾說「不要替任何人開門」、聲稱車輛失蹤，以及約八小時後才以「在找車」為由前往警局等。家屬表示，「這裡的每一項行為都表現出了恐懼、隱藏與罪惡。然而，陪審團從未聽到完整的情況」。

根據家屬整理資料及檢方證據，麥斯於案發前因「無照駕駛」及「非法深色車窗」遭警方開單與警告，但仍持續駕車上路。案發當晚，他駕駛的白色轎車貼有深色非法隔熱紙，能見度非常有限，加劇風險。家屬表示：「最讓人難過的是，這場悲劇本來可以避免」。

2023年11月29日晚間，三歲半男童陳昆塔與父親穿越皇后區法拉盛大學點大道與41大道路口時，遭一輛違規停車後突然起步的白色轎車撞擊並拖行，送醫不治，被告當場逃逸。陪審團最終裁定包括過失殺人在內的四項重罪不成立，僅認定其犯下魯莽駕駛與駕駛未註冊車輛等輕罪。辯方律師在庭審期間表示本案「是一場悲劇，而非犯罪」，事故與深色貼膜「也無直接因果關係」。

對於辯方律師的說法，陳母則形容「荒謬且不合邏輯」。她指出，根據庭上檢察官提供的資料，被告過往多次因無照駕駛、車窗過黑及其他交通違規遭開單，但始終未受到更嚴格的執法處置。她認為對於慣犯，只有監禁才是最適合的懲罰。

