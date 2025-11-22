法拉盛36歲華男長島作業時觸電重傷 緊急送石溪醫院搶救
紐約長島布倫特伍德(Brentwood)一名男子在作業時不慎觸碰高壓電線，於21日下午被電擊重傷，目前仍在醫院接受治療。
根據蘇福克郡(Suffolk)警方消息，受傷者為來自法拉盛的36歲男子陳峰(Feng Chen，音譯)。事發於當天下午2時20分，陳姓男子在Suffolk Avenue 727號進行二樓外牆的高壓水洗作業，站立於一台升降剪式作業台(scissor lift)上，不料不慎碰觸到頭頂上方的帶電電線，當場遭受強烈電擊。
警方表示，陳男被緊急送往石溪大學醫院(Stony Brook University Hospital)，傷勢嚴重。案件由蘇福克郡警局第三分局重案組偵查，調查事故原因及相關作業安全情況。
警方呼籲，如有事故相關資訊者可撥打(631)854-8352提供線索。
