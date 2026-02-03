法拉盛4華人被控人口販運、洗錢等9罪 遭訴控制非公民賣淫

賓州伊利市的「陽光水療中心」被指實為非法按摩場所；圖為一家按摩院的示意圖。(本報資料照片)

賓州聯邦檢察官里維蒂(Troy Rivetti)宣布，聯邦大陪審團以共謀(conspiracy)、人口販運(human trafficking)、違反移民法(immigration violations)和洗錢(money laundering)等九項罪名，起訴四名報住紐約市皇后區法拉盛的中國公民。這四名被告分別是56歲的邱淑華(Shuhua Qiu音譯，下同)、38歲的林春龍(Chunlong Lin)、40歲的趙麗娟(Lijuan Zhao)和39歲的翟明(Ming Zhai)。

根據起訴書，至少從2023年11月起至2026年1月20日期間，被告邱、林、趙三人在賓州擁有並經營位於伊利市(Erie)水牛路(Buffalo Road)4615號的「陽光水療中心」(Sunny Spa)和位於伊利市桃街(Peach Street)4432號的「點水療中心」(Point Spa)。起訴書指控這兩個水療中心實為非法按摩場所，顧客須支付「房費」才能和「按摩師」見面，隨後再支付「小費」以換取商業性行為。在多數情況下，這些「小費」金額介於初始「房費」的100%至400%之間。

根據起訴書，被告安排賣淫者居住在其租賃的商業場所以及相鄰的單間公寓中。

被告邱、林、趙被指控違反移民申報要求，窩藏、庇護或控制非公民從事性工作。林與翟被控將一名女子運送至紐約從事賣淫活動，翟還將另一名女子從紐約運送至賓州西部從事賣淫活動。起訴書進一步指控被告開設並使用銀行帳戶為其非法按摩業務服務，邱還使用非法所得在法拉盛購置該團夥共用的住宅。

「這是在賓州西部破獲的一宗涉嫌由華人經營的家族式性交易犯罪網絡，該網絡通過兩間非法按摩店來運作」；「經協調行動，多名涉案人員遭逮捕，並查扣大量資產與關鍵證據」，費城國土安全調查局特別探員主管麥克勞林(Eric McLoughlin)說，「本案再次昭示，任何助長性交易、剝削弱勢群體並嚴重危害公共衛生安全的非法團夥，在我們的社區都絕無容身之地」。

聯邦檢察官里維蒂表示，此案是市、州和聯邦執法機關多年來跨級合作的成果，表明了執法機構致力於打擊人口販運並保護受害者和倖存者的承諾和決心。

