法拍也搶雙11檔期 宜蘭分署將拍賣溫泉套房、海景套房

法拍也搶雙１１檔期，行政執行署宜蘭分署十一日將拍賣邱男礁溪鄉德陽村信義路「山０邊社區」內兩戶溫泉套房。（宜蘭分署提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

雙11購物節不僅電商祭優惠商機，連法拍也搶攻這波熱潮，法務部行政執行署宜蘭分署將於十一日上午十一時，在宜蘭市中山路二段２６１號舉辦「雙十一五打七安拍賣會」，釋出多項大戶資產，包括吸金案吳姓男子名下五結土地、欠稅大戶秦姓男子海景套房、礁溪溫泉套房、壯圍土地等動產，吸引民眾關注。

宜蘭分署表示，此次拍賣為貫徹行政院「五打七安」政策，強化執行「黑、金、槍、毒、詐」及「治安、食安、道安、工安、校安、居安、資安」等案件，展現落實執行決心。

行政執行署宜蘭分署十一日將拍賣涉犯吸金案即房屋稅欠款大戶秦男五結鄉五濱路一段兩戶「蘭０觀海渡假村」海景套房。（宜蘭分署提供）

十一日除拍賣會，除拍賣涉犯吸金案吳男在五結的土地外，還有房屋稅欠款大戶秦男位於五結的海景套房、邱男在礁溪的溫泉套房等多筆房產，另外還有汽車等動產拍賣。

欠繳房屋稅及勞健保費用的邱男，名下有兩戶位在礁溪德陽村信義路的溫泉套房，這次將以底價一千零九萬元合併拍賣，建物坪數約二十三點四五坪，平均每坪約四十三萬餘元，套房鄰近市區及火車站、客運轉運站，無人使用，拍定後就能點交。

以投資不動產可獲高額利息吸引民眾投資的吳男，被判沒收不法所得，位於五結新甲段土地的九筆土地，將以一千七百萬零一元首拍；吸金超過百億的「鼎立」集團負責人秦男，因欠繳房屋稅，兩戶渡假村套房也將被法拍。

因酒駕罰鍰十四萬餘元未繳納的林男，名下壯圍鄉復興段１５３０地號等土地五筆，會進行第二次拍賣。欠繳勞健保的何男、交通罰款的李男，各一輛轎車也被列入拍賣案件。