法拍也搶雙11檔期 宜蘭礁溪溫泉套房2戶底價1009萬
〔記者王峻祺／宜蘭報導〕雙11購物節將至，不僅電商祭優惠商機，就連法拍也搶攻這波熱潮，法務部行政執行署宜蘭分署將在11日上午10點半舉行拍賣會，其中位於宜蘭礁溪鄰近車站、轉運站的溫泉套房，2戶合併拍賣底價只要1009萬元，拍定點交就能入住。
宜蘭分署表示，11月11日上午將在宜蘭市中山路二段261號，舉辦雙11拍賣會，除拍賣涉犯吸金案吳男在五結的土地外，還有房屋稅欠款大戶秦男位於五結的海景套房、邱男在礁溪的溫泉套房等多筆房產，另外還有汽車等動產拍賣。
欠繳房屋稅及勞健保費用的邱男，名下有2戶位在宜蘭礁溪德陽村信義路的溫泉套房，這次將以底價1009萬元合併拍賣，建物坪數約23.45坪，平均每坪約43萬餘元，套房鄰近市區及火車站、客運轉運站，無人使用，拍定後就能點交。
以投資不動產可獲高額利息吸引民眾投資的吳男，被判沒收不法所得，位於五結新甲段土地的9筆土地，將以1700萬零1元首拍；吸金超過百億的「鼎立」集團負責人秦男，因欠繳房屋稅，2戶渡假村套房也將被法拍。
另外，因酒駕罰鍰14萬餘元未繳納的林男，名下壯圍鄉復興段1530地號等土地5筆，會進行第2次拍賣。欠繳勞健保的何男、交通罰款的李男，各1輛轎車也被列入拍賣案件。
