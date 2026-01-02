法採購「全球之眼」預警機 建構未來空中指管能量

記者丘學陞／綜合報導

法國國防採購局（DGA）上月30日與瑞典紳寶（Saab）簽署合約，採購2架「全球之眼」（GlobalEye）預警機，透過發揚該機先進性能，建構法軍未來空中指管與預警能量。

紳寶指出，DGA以123億瑞典克朗（約新臺幣418.4億元），採購2架「全球之眼」與相關設備、訓練、後勤服務等，讓法國成為該型預警機的第2個外國用戶。2架機體預計在2029至2032年間交付完畢，合約包含額外2架的採購選擇權，讓法國視使用情況與需求，擴大機隊規模。

法國航太軍現役預警機E-3F逐漸老化，將由「全球之眼」接手。「全球之眼」採龐巴迪公司的環球6000/6500商務機為載臺，搭配紳寶的Erieye ER主動電子掃描陣列（AESA）雷達，搜索距離超過650公里，並能偵獲458公里外的低空目標，還能探測地面、海上，甚至水上摩托等小型目標，另擁有光電感測器等裝備，具備優異的多領域偵蒐能力。

紳寶也與法國Sabena技術公司達成合作協議，共同執行將商務機改裝為「全球之眼」的工作，以期未來交付法軍發揚優異感測能量之餘，也能透過先進的多領域指管系統，成為法軍聯合作戰的關鍵指揮節點。

法國採購「全球之眼」預警機，做為新一代空中預警與指管平臺。（取自紳寶網站）