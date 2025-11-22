法推崇臺灣韌性 我願攜手反制假訊息
記者郭曉蓓／臺北報導
針對法國總統馬克宏公開推崇臺灣因應假訊息與資訊操弄的經驗，並提及值得法國借鏡，外交部昨日表示感謝，指出臺灣長期面對威權勢力擴張及資訊戰威脅，已逐步建立社會韌性與透明機制，願與理念相近國家共同提升民主韌性。
外交部表示，馬克宏11月19日在「民主在社群媒體與演算法衝擊下面臨的關鍵課題」巡迴座談中，稱許臺灣作為民主政體，身處非民主且不懷好意的巨人身旁，面對中共大量資訊戰攻擊所建立的打擊假訊息制度，值得法國借鏡。
外交部感謝馬克宏對臺灣打擊假訊息制度的推崇，表示假訊息與外部干預已成為全球民主國家的共同挑戰，臺灣長期面對威權勢力擴張及資訊戰威脅，已逐步建立社會韌性與透明機制，所累積部分經驗可提供國際友人參考。
外交部強調，我國願與法國在內理念相近的國家持續加強合作，分享因應資訊操弄的作法，共同提升民主韌性，攜手反制假訊息，維護自由、民主價值與以規則為基礎的國際秩序。
