法推掃碼捐款儲值卡助街友 限制民生用途防弊又抵稅

志工帶著物資走在法國里爾街頭，為街友送上熱咖啡，並且分發這張免費的儲值支付卡Solly。往後路人只要用手機掃描街友個人專屬條碼，開啟捐款頁面，填寫信用卡等資訊，就能捐出從2歐元到100歐元之間的款項，立刻入賬，捐款紀錄還可以抵稅，在無現金的時代幫了街頭弱勢族群大忙。

失業街友馬克西姆表示，「當你開口要錢，很多人會說你沒有刷卡機，但這將讓他們大感驚奇，這是一個讓人驚奇的解決方式，我認為這將是明日的大事件。」

失業街友狄倫說，「這樣對我們而言好多了，我們能用它來餵飽自己，不像現在這樣苦苦掙扎。」

儲值卡裡的捐款有四位數密碼保護，只能用在購買食物、衛生用品或寒夜裡臨時住宿等基本生活需求，沒辦法拿去酗酒或吸毒，讓捐助者很放心，也讓街頭弱勢者更有機會獲得幫助，減少碰壁，雖然年長一點的族群表示對手機掃碼付款不熟悉，學生年輕世代接受度很高。

21歲學生蕭潘說，「我們總是隨身帶著手機，帶的現金也不多了，所以很方便，而且它也是受控制的，不是任何東西都能購買，比如酒精或有害產品，我覺得這點非常好，它對基本生活必需品很重要，也非常適合對抗貧窮。」

Solly計畫創始人德奎特表示，「三分之二的公民不再隨身攜帶現金，70%的捐款者對捐款用途缺乏信心，因此這個系統要把技術資源回饋給公民、幫助需要的人。」

這項計畫由22歲青年德奎特發起，在慈善團體微笑士兵的合作下推廣，里爾是第一站，預計未來6個月內，在全國12個城市發放首批1000張卡片，如果成效良好，還可能擴展成全國性的方案，為慈善救助打開數位時代的新方向。