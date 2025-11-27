法擬恢復志願兵役制度 鞏固國安

記者賴名倫／綜合報導

法國總統馬克宏27日宣布將恢復「志願兵役」（voluntary military service）制度，預計分階段擴大實施，朝每年招募5萬人投入10個月軍事訓練邁進，透過提升兵力規模，鞏固法國國家安全與北約防衛能量。

鑑於俄羅斯侵烏凸顯擴張野心，加上法軍總參謀長蒙頓上將近日公開警告，俄國在數年內可能將侵略矛頭指向歐洲，馬克宏決定改革既有兵役制度，並於27日視導陸軍基地時，宣布推動役期10個月的新「志願兵役」計畫；規劃第一年訓練2000至3000名志願者，後續考量政府財政狀況逐步增加規模，朝每年5萬人目標邁進。

法國前總統席哈克1997年廢除義務役徵兵制度，藉此推動軍事改革、縮減兵力規模；目前法國維持約20萬名現役部隊和4.7萬名後備役軍人，並計畫於2030年分別擴充至21萬與8萬人。

「志願兵役」計畫為國民服役新形式，採取自願與有薪兩大原則，雖不等同全面恢復義務役，但可提供大量受過訓的後備役人員，在未來遭遇侵略時接受動員徵召，補充部隊兵員。

相關報導說，俄國2014年併吞克里米亞後，立陶宛與瑞典已分別於2015年與2017年恢復義務役；而克羅埃西亞國會今年10月底也表決通過重啟義務役，凸顯各國著手擴增兵力規模，加強維繫國家安全。

