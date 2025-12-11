法擬邀習近平出席G7 日盼謹慎

陸日關係緊張，從軍事延燒到外交。大陸11日在黃海南部進行實彈射擊之外，再以「日本多災」為由，要求在日的大陸公民進行相關登記。至於法國有意邀請大陸國家主席習近平出席七國集團（G7）峰會，日本政府已向法方提出擔憂，希望謹慎處理。但據了解，馬克宏已就邀請一事與盟友非正式磋商，德國似乎已表達支持。

大陸連雲港海事局發布航行警告，昨在黃海南部部分海域進行實彈射擊，演訓目標約位於連雲港以東外海部分海域。大陸外交部也對中日軍機聯合巡航一事，強調是年度合作計畫的專案。「日方沒必要大驚小怪、對號入座。」

至於日本首相高市早苗喊話，與陸方對話保持開放態度，大陸外交部發言人郭嘉昆回稱，《世界》雜誌前總編、岩波書店前社長岡本厚日前稱：「高市首相頻繁把對話掛在嘴邊，但真正的對話是從尊重對方，站在平等立場上理解對方開始的，高市的態度完全沒辦法對話。」這句話道出問題的實質。

由於日本青森近日發生規模7.5地震，大陸駐日大使館昨更以「日本是自然災害多發國家」為由，強調為保護在日本的大陸公民人身安全，要求填寫「海外公民登記」。此舉背後意涵，令人玩味。

此外，在傳出法國總統馬克宏有意邀請習近平出席明年G7峰會後，日本《共同社》報導，日本政府已向法國表達擔憂，希望法方謹慎處理。多名日本政府人士說，由於陸日關係緊張，若邀請習參加G7峰會，北京很可能在各國領袖代表前批判日本。

日本外相茂木敏充日前表明：「日本重視在民主和法治等基本價值觀上一致的G7團結。」政府相關人士指出「G7的意義在於一致點較多的成員展開深入討論」。

《朝日新聞》也說，高市政府擔心若習近平參與G7峰會，可能會阻礙對中國日益增長的海上擴張和經濟脅迫問題的討論。