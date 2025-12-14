法政策學視角揭露AI基本法陷阱 廖義銘：法律文字背後藏「價值隱匿」

【互傳媒／記者 范家豪／高雄 報導】 國立高雄大學政治法律學系 廖義銘教授 最新著作《法政策分析之理論與方法》於 12 月 13 日正式出版，並在 高雄承風書店 舉行新書分享會。該書延伸廖教授多年來對法律、治理與公共政策的研究成果，也首次將法政策分析的一套完整方法系統化呈現，引起法學界高度關注。

新書分享會由《當代法律雜誌》執行長 廖宏偉 擔任主持人，並邀請 高雄大學資訊管理學系楊書成副教授 與談。活動由 巨流圖書股份有限公司 主辦。

廣告 廣告

批判《人工智慧基本法》草案：看似創新，其實空洞

面對近期備受熱議的《人工智慧基本法》草案，廖義銘教授以新書中的「法政策視角」進行解析，並指出草案的本質「像極了國王的新衣」。他表示，草案乍看充滿「促進創新」「推動發展」等語言，卻刻意忽略本土產業保護與數據治理等實質議題。

他直言：「草案所展現的，是不願說出的價值選擇──默許國際 AI 巨頭以本土資料庫為養分，使台灣與自己的數據巨人競爭。」

AI 基本法恐削弱台灣學術與語言模型競爭力

廖教授長期與華藝學術資料庫合作，深知本土知識庫對台灣文化主體性的意義。他指出，繁體中文的知識體系是台灣發展大型語言模型的戰略資產，一旦法律架構未加保護，將使本土研究資料被國際企業大量運用，而台灣卻無對價回收。

「最後的結果，就是台灣被迫與用自己數據餵大的對手競爭，學術自主與文化主體性將面臨巨大危機。」

法治應回到「問題導向」

《當代法律雜誌》執行長 廖宏偉 也從政策角度補充指出：「法規不是寫得越多越好，重要的是能否真正回應社會問題。」他提醒，社會往往過度依賴修法，而忽略真正的問題是政策價值與制度邏輯是否健全。

書籍核心：揭露「不能說的價值」

新書《法政策分析之理論與方法》主張，法律不只是條文，更是政策與價值選擇的結果。廖教授希望透過此書帶領讀者理解：

法律文字背後的「隱藏價值」

制度設計的政策意涵

公共決策中的利益分配與影響

廖教授表示：「《AI基本法》只是冰山一角，台灣在制定重大法律時，普遍缺乏對價值判斷的深度理解。這就是法政策分析要彌補的。」