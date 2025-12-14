法政策視角揭露AI基本法陷阱

國立高雄大學政治法律學系廖義銘教授最新著作《法政策分析之理論與方法》正式出版，並在高雄承風書店舉行新書分享會，該書延伸廖教授多年來對法律、治理與公共政策的研究成果，也首次將法政策分析的一套完整方法系統化呈現，引起法學界高度關注。（見圖）

該新書分享會由《當代法律雜誌》執行長廖宏偉擔任主持人，並邀請高雄大學資訊管理學系楊書成副教授與談，活動由巨流圖書股份有限公司主辦。

面對近期備受熱議的《人工智慧基本法》草案，廖義銘教授以新書中的「法政策視角」進行解析，並指出草案的本質「像極了國王的新衣」，他表示，草案乍看充滿「促進創新」、「推動發展」等語言，卻刻意忽略本土產業保護與數據治理等實質議題。草案所展現的，是不願說出的價值選擇-默許國際AI巨頭以本土資料庫為養分，使台灣與自己的數據巨人競爭。

廖教授長期與華藝學術資料庫合作，深知本土知識庫對台灣文化主體性的意義，他指出，繁體中文的知識體系是台灣發展大型語言模型的戰略資產，一旦法律架構未加保護，將使本土研究資料被國際企業大量運用，而台灣卻無對價回收，「最後的結果，就是台灣被迫與用自己數據餵大的對手競爭，學術自主與文化主體性將面臨巨大危機」。

《當代法律雜誌》執行長廖宏偉也從政策角度補充指出，法規不是寫得越多越好，重要的是能否真正回應社會問題。他提醒，社會往往過度依賴修法，而忽略真正的問題是政策價值與制度邏輯是否健全。

新書《法政策分析之理論與方法》主張，法律不只是條文，更是政策與價值選擇的結果，廖教授希望透過此書帶領讀者理解：一、法律文字背後的「隱藏價值」；二、制度設計的政策意涵；三、公共決策中的利益分配與影響。

廖教授強調，《AI基本法》只是冰山一角，台灣在制定重大法律時，普遍缺乏對價值判斷的深度理解，這就是法政策分析要彌補的。