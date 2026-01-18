法教授帶中國團參觀禁區 涉間諜罪恐關15年

▲法國一名教授被控允許中國代表團參觀學校「高度敏感限制區」，涉嫌從事間諜活動，遭到檢方起訴。（圖／取自Pixabay圖庫）

[NOWnews今日新聞] 綽號「馬德」的中天新聞記者兼主播林宸佑等6人涉嫌違反國家安全法等罪嫌，在台灣掀起討論之際，法國也爆出震驚學術界的「紅色滲透」事件！一名應用數學教授被控允許中國代表團參觀學校「高度敏感限制區」，涉嫌從事間諜活動，遭到檢方以「資敵」及「勾結外國勢力」等重罪起訴，最高恐將面臨15年監禁，並處以罰金。

綜合法新社等外媒報導，巴黎檢方表示，任職波爾多一所大學工程學院的應用數學教授在2024年初允許中國代表團參觀學校敏感地點。據悉，該名教授任職的學院，有部分區域自2019年起便被列為國家「受限區域（ZRR）」。這類區域受到法律嚴格保護，以防止科學技術與研究成果被外部攔截，用來削弱法國的「防禦手段」或「危害國家安全」，以及其他潛在用途。

法國當局接獲通報後，隨即展開調查。去年2月，檢警已先行扣押相關人等進行訊問，並查封多部電子通訊設備。在經過長時間的數位採證與設備分析後，檢方認為證據確鑿，於去年12月16日正式對該教授提起公訴。

該名教授面臨的指控包括「向外國勢力提供情報」和「與外國勢力勾結」， 最高可分別被判處10年和15年監禁，並處罰金。

法國調查媒體《情報在線》（Intelligence Online）揭露，這名教授是學術界公認的專家，且即將退休。他與中國同行合作最早能追溯至學生時期，自2010年代後期開始，這名教授每年固定前往廈門大學，並待2個月左右的時間。廈門大學數學科學學院在中國學術界地位極高，且與特定戰略研究領域關係密切。

目前該名教授已經獲釋，但需接受司法監管（judicial supervision）。

中國外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，雖然她不了解該案件的具體細節，但北京一貫反對針對中國的間諜指控。毛寧表示：「作為原則，我們一向反對炒作所謂『中國間諜』論，反對對中國進行抹黑。」

