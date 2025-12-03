法新型滯空攻擊彈藥亮相 採人機協作概念

記者廖子杰／綜合報導

軍聞網站「Defence Blog」報導，歐洲飛彈大廠MBDA與法國無人機製造商Delair，日前合作推出「MUTANT XL」次世代滯空攻擊彈藥，可望強化法軍無人機蜂群作戰能力。

報導指出，MBDA與Delair在11月25至29日於巴黎舉行的「國防創新論壇」（Forum Innovation Défense），首度公開展示「MUTANT XL」。這款新銳武器整合了MBDA長期開發的「阿克隆」（Akeron）系列飛彈，以及民用和軍用無人機領域的最新技術，並採用「人機迴圈」（HITL）概念，即緊密結合人類專業知識與人工智慧（AI）模型訓練的協同操控系統。

Delair表示，「MUTANT XL」是法國國防部「Larinae」專案下開發的全新裝備，將持續推進研發期程、完善各項性能，盡快為法軍提供可有效摧毀敵方裝甲和移動目標，且兼具作戰可靠性與安全性的可擴展打擊選項。

相關報導指出，「Larinae」計畫是法國新一代地面火力與無人作戰系統現代化建設的基石，旨在協助法軍提升自主蜂群作戰、精準接戰，以及在複雜環境下進行高強度打擊等重要能力，以期在未來旅級和營級聯合兵種架構下發揮關鍵作用。