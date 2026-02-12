法新專訪總統 吳思瑤：宣示台灣對安全防衛有強大意志

（中央社記者王揚宇台北12日電）總統賴清德接受法新社專訪時指若中國攻台，日菲等恐成下個目標。身兼民進黨政策會執行長的立委吳思瑤今天表示，這是總統再次向國際社會傳達明確訊息，政府負責任提出8年期1.25兆元的軍事投資，是要讓世界知道台灣對於自身的安全防衛有強大意志，也有充分準備，更是全民共識。

總統賴清德今天接受法新社專訪時警告，如果北京奪取台灣，日本、菲律賓與印度太平洋的其他國家，將成為中國的下一個目標，他強調台灣必須大幅加強防禦能力。

廣告 廣告

吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪時強調，中國國家主席習近平的野心，不會在侵略台灣後就滿足，中國想要拿下台灣，不過是他如意算盤的第一步，未來有可能侵擾印太地區的國家和平與安全，因此當世界各國都在強化軍事投資，防範中國的侵略野心下，台灣身為第一島鏈的第一線，絕對不能掉以輕心。

此外，賴總統希望立法院盡速通過8年新台幣1.25兆元國防特別條例草案，昨天特別在總統府舉行記者會，包括副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將、陸軍司令呂坤修上將、海軍司令蔣正國上將、空軍司令鄭榮豐上將等人陪同出席。

總統府記者會結束後，台灣民眾黨立法院黨團指出，同意行政院版國防特別條例付委；國民黨團總召傅崐萁則說，國民黨團會有自己的版本，將與民眾黨磋商，政院版有無付委已無關痛癢，他甚至強調，立法院通過的不會是政院版，在野黨不可能照單全收。

吳思瑤指出，新的一年，國會傳出一個好消息與一個壞消息，好消息是，民眾黨團願意讓行政院版的國防特別條例併案審查，這是好的開始，也是綠白合作的開始，然而軍購要通過，不會只有綠白合作，而是需要綠藍白一起合作。

吳思瑤說，至於壞消息，就是傅崐萁放話說「最後立法院通過的不會是政院版」，她認為傅崐萁恐怕又再次重蹈覆轍，期盼立法院不要不議而決，不要未審先判，切莫丟包行政院版。

吳思瑤認為，行政院版的國防特別條例草案絕對是各版本當中最專業、嚴謹及符合台灣所需的最佳版本，希望未來可以付委審查，也感謝民眾黨帶給大家一個好消息，是一劑推進國防條例的強心針；然而，傅崐萁的說法，恐怕阻礙台灣安全前進。

吳思瑤說，無論如何，新的開年一切都是重新開始，執政黨不會放棄任何努力，綠藍白都要合作。（編輯：林淑媛）1150212