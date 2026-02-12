法新社專訪賴清德登全球頭條 陳冠廷：中等強國安全合作成形

民進黨立委陳冠廷 圖：陳冠廷辦公室提供（資料照）

[Newtalk新聞] 總統賴清德近日接受《法新社》專訪，針對國防、兩岸關係、台歐與台美互動及半導體產業等議題回應，專訪並以「台灣總統」稱呼賴清德，內容提及若北京奪取台灣，區域內其他國家恐成為下一個目標。對此，民進黨立委陳冠廷今（12）日表示，賴總統接受國際主流媒體專訪並登上全球頭條，象徵台灣已站上國際主舞台，也顯示中等強國間的安全合作正逐步形成新秩序。

陳冠廷指出，法新社以「台灣總統」作為正式稱呼，代表台灣的國際地位與實力已清楚展現在世界舞台上，國際主流媒體不再沿用中國敘事模式矮化或邊緣化台灣，具有高度象徵意義。

他表示，賴總統在專訪中提及與日本、菲律賓及歐洲在科技與安全領域的合作，釋出明確戰略訊號，顯示台灣議題已與區域安全及全球穩定高度連動，台灣利益不僅是自身利益，也與國際社會利益緊密相連。

陳冠廷強調，無論是全球航運安全、關鍵地緣位置，或半導體與高階科技供應鏈，台灣都是不可或缺的重要夥伴。一旦台海發生重大衝突，將直接衝擊全球經濟與貿易，這也是國際社會愈來愈重視台海和平穩定的原因。

他進一步指出，從賴總統特別強調日本與菲律賓的合作關係，可看出「中等強國」之間逐步邁向集體安全新秩序的趨勢。台灣與日本、菲律賓等中等強權深化安全與科技合作，將有助提升區域嚇阻力、降低誤判風險。

陳冠廷認為，透過中等強國更緊密的戰略協作，不僅能補強區域安全結構，也能讓嚇阻更具可信度，對維持印太和平穩定具有正面意義。他同時強調，台灣須持續強化自身防衛能力，展現自我防衛與貢獻國際社會的決心，並在外交上發揮更大影響力。

陳冠廷也補充，近期與英國、法國政策圈交流時，多位政界及安全事務人士提出相近觀察，認為台海情勢已不再只是單一區域議題，而是牽動民主陣營安全與產業穩定的關鍵變數。歐洲政界對台灣在科技供應鏈與區域安全中的角色理解明顯提升，普遍支持透過制度化合作與實質安全對話降低風險、強化嚇阻。

