法新社專訪賴總統 稱呼「台灣總統」列全球頭條新聞

（中央社台北12日綜合外電報導）法新社今天刊登專訪總統賴清德系列報導，當中以「台灣總統」稱呼。法新社不僅事先預告內容，而且列為全球頭條新聞，顯見國際媒體重視程度。

賴總統10日接受法新社全球新聞總監齊特溫（Philip Chetwynd）和台北分社社長傑克森（Allison Jackson）專訪，談及台歐、台美關係、國防、兩岸關係及半導體產業等議題。

這是賴總統自2024年5月上任以來首度接受國際新聞通訊社專訪，法新社在系列報導中以「台灣總統」稱呼賴總統，並且摘錄專訪中的關鍵語錄。

賴總統警告，如果北京奪取台灣，日本、菲律賓與印度太平洋的其他國家，將成為中國的下一個目標，他強調台灣必須大幅加強防禦能力。

賴總統告訴法新社，台灣有責任守護自己的國家，並強調台美關係「堅若磐石」，美國無需以台灣作為與中國談判的籌碼。

賴總統也表示希望台灣與歐洲加強在國防和人工智慧（AI）領域的合作，並讚揚歐洲多年來支持烏克蘭抵抗俄羅斯入侵。（編輯：盧映孜）1150212