法新社專訪！賴清德示警中國擴張風險

▲賴清德警告，若北京奪取這座民主島嶼，區域內其他國家將成為中國的下一個目標，強調台灣必須大幅強化自身防衛能力。（圖／記者葉政勳攝，2026.02.11）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德日前接受「法新社」（AFP）全球新聞總監Philip Chetwynd及台北分社社長Allison Jackson專訪，針對台歐、台美關係、國防、兩岸關係及半導體產業等議題，深度回應媒體提問。法新社於今（12）日正式刊出相關報導，將賴清德專訪列為全球頭條新聞，全球預告並以台灣總統稱呼。

據法新社預告，報導重點聚焦於美中台關係、台歐關係、多邊國防與產業合作等。

強化國防方面，賴清德警告，若北京奪取這座民主島嶼，區域內其他國家將成為中國的下一個目標，強調台灣必須大幅強化自身防衛能力；台歐合作方面，賴則呼籲台歐雙邊在國防及人工智慧領域深化合作。

廣告 廣告

面對日益複雜的區域情勢，這是賴清德上任後首次接受國際通訊社專訪，透過專訪明確說明台灣在國際地緣政治中的關鍵地位，更彰顯台灣的戰略定性。

據指出，法新社為全球三大通訊社，觸及全球數億受眾，極具國際影響力。此次全球新聞總監Philip親自帶隊來台採訪，足見國際社會對台灣元首的高度重視。

賴清德透過此次專訪，面向全球廣大讀者傳遞台灣聲音，說明台灣自我防衛與貢獻世界的能力及決心，向世界進行戰略溝通，在國際外交上發揮舉足輕重的影響力。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

不認同王世堅！綠委駁高金素梅「台灣派」：希望他多觀察

「九二共識非台灣共識」！民進黨批：國共用來詐騙台灣的話術

國防非藍綠問題！何志偉：國家安全不該淪為政黨攻防籌碼