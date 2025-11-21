法新社：川普版俄烏和平計劃 要求烏克蘭讓頓巴斯

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）根據法新社今天獲得的草案顯示，美國總統川普支持的一項28點俄烏和平計劃，將要求烏克蘭把東部頓巴斯（Donbas）地區讓予俄羅斯。

法新社報導，在此和平計畫中，烏克蘭將同意限制軍隊規模在60萬人以內，歐洲戰鬥機也將部署於波蘭，但北約部隊不會駐紮於烏克蘭。

這些條件與俄羅斯先前要求相符，但牴觸烏克蘭畫定的「紅線」。

根據這項計劃，俄羅斯將重新融入全球經濟，恢復八大工業國集團（G8）成員身分。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示，「（川普）總統支持這項計劃。這對俄羅斯和烏克蘭來說都是一項好計劃。」

李威特表示，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）與國務卿盧比歐（Marc Rubio），已與俄羅斯及烏克蘭就此進行約一個月「秘密」協商。

外界猜測俄羅斯參與擬定這項計畫，因為內容與俄方諸多極端要求相呼應，不過李威特對此予以駁斥。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，他預計「未來幾天」將與川普討論此計畫。他表示，任何協議都必須帶來「有尊嚴的和平」，並且「尊重我們的獨立和主權」。

根據法新社掌握的這份文件，「包括美國在內都將承認克里米亞（Crimea）、盧甘斯克（Lugansk）和頓內茨克（Lugansk）事實上屬於俄羅斯。」

盧甘斯克與頓內茨克目前部分由烏克蘭控制，這兩個地區共同構成位於前線的頓巴斯工業帶，至於克里米亞則是2014年遭俄羅斯吞併。

根據此計劃，烏克蘭從頓內茨克撤軍的區域將被視為非軍事區，俄羅斯軍隊不得進入。

自2022年3月以來，持續為俄羅斯軍隊占領的烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，將交由國際原子能機構監管，其所生產電力將由俄羅斯與烏克蘭共享。

烏克蘭先前表示永不承認俄羅斯對其領土的控制，但也坦承恐將被迫經由外交手段收回領土。

倘若俄羅斯再次入侵烏克蘭，「所有制裁都會恢復，並將伴隨果斷且協調一致的軍事回應」。

烏克蘭高級官員向法新社表示，「看來是俄羅斯人向美國人提出此一建議，而美國人接受了。」（編譯：屈享平）1141121