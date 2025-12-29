法新社：緬甸第一階段大選 親軍方政黨贏得多數席次

法新社今天(29日)引述一名政黨消息人士指出，緬甸支持軍方的政黨在軍政府主導的第一階段選舉中「贏得多數席次」。在此之前，民主監督機構警告，這場選舉將鞏固軍方統治。

緬甸軍方2021年發動政變奪權，但在28日舉行為期一個月的分階段選舉，誓言將把權力交還給人民。

民選領袖翁山蘇姬(Aung San Suu Ky)廣受歡迎但遭到解散的政黨，並沒有出現在選票上。自引發內戰的政變以來，翁山蘇姬一直被關押在獄中。

倡議人士、西方外交官和聯合國人權事務高級專員都譴責這場選舉，因為政府嚴厲打壓異議人士，候選人名單上也都是軍方的盟友。

一名首都奈比多(Naypyidaw)的聯盟團結與發展黨(USDP)匿名官員指出：「根據不同的報導，聯盟團結與發展黨在全國各地贏得了多數席次。」

緬甸聯邦選舉委員會尚未公布官方結果，接下來兩階段的投票將分別在1月11日和1月25日舉行。

翁山蘇姬的全國民主聯盟在2020年上一次大選擊敗了聯盟團結與發展黨，但緬甸軍方隨後推翻了選舉結果。

軍方和聯盟團結與發展黨隨後指控該次選舉存在大規模舞弊行為，但國際觀察員表示這個說法毫無根據。

不過，過去5年實施獨裁統治的軍事領袖敏昂萊(Min Aung Hlaing)28日表示，可以信任軍方會把權力交還給文官領導的政府。

敏昂萊在奈比多投票後告訴記者：「我們保證這將是一場自由公平的選舉」，「這是由軍方組織的，我們不能讓我們的名譽蒙羞。」

軍事政變引發了內戰，支持民主的活動人士組織游擊隊，與長期對抗中央統治的少數民族武裝團體一同作戰。

28日的選舉在緬甸330個城鎮中的102個舉行，這是3階段投票中規模最大的一次。

但由於仍在戰爭期間，軍方承認有將近5分之1的下議院選區無法舉行選舉。(編輯：沈鎮江)