法新社：超越特斯拉 比亞迪成2025年電動車銷售冠軍

法新社今天(29日)報導，快速崛起的中國電動車巨擘比亞迪(BYD)，預計將正式超越特斯拉(Tesla)，成為全世界年銷量最大的電動車公司。

這兩家公司預計很快將公布其2025年的最終數據，而根據今年迄今的銷售數據，馬斯克(Elon Musk)率領的這家美國公司幾乎沒有保住領導地位的可能。

截至今年11月底，總部位於深圳的比亞迪在2025年已售出207萬輛電動車。比亞迪也生產油電混合動力車(hybrid vehicle)。

而特斯拉截至今年9月底則售出了122輛電動車。

特斯拉9月份的銷售數據包含了一次單次性的增長，在美國一項針對電動車買主抵稅的措施到期之前，在3個月的期間內銷量增加至近50萬輛電動車。該措施在氣候變遷懷疑論者川普總統(Donald Trump)支持的立法下終止。

不過，根據金融數據和軟體公司FactSet的分析，特斯拉本季的銷售預計將降至44.9萬輛。這將使特斯拉2025年全年銷量約為165萬台車，減少約7.7%，遠低於比亞迪在截至11月底時達成的銷量。

德意志銀行(Deutsche Bank)預測，特斯拉電動車第四季銷量僅40.5萬台，預計該公司在北美與歐洲的銷量下降約三分之一，在中國的銷量則將減少十分之一。

過渡時期

業界觀察人士表示，隨著9月底取消7,500美元的購車稅收抵免，美國電動車需求還需要一段時間才能達成平衡。

即便在稅收抵免取消之前，特斯拉在一些主要市場的銷售就已經陷入困境，原因是執行長馬斯克對川普和其他極右派政治人物的政治支持。特斯拉還面臨來自比亞迪和其他中國公司以及來自歐洲巨擘日益激烈的的電動車競爭。

韋德布希證券公司(Wedbush Securities)分析師艾夫斯(Daniel Ives)說：「我們認為特斯拉第四季交付量將會有所疲軟。」

艾夫斯補充表示，42萬輛車的銷量「足以表明需求穩定」，華爾街「正密切關注2026年即將開啟的自動駕駛時代」。他指的是發展自駕車的計畫。

而比亞迪儘管發展迅速，國內市場卻也面臨挑戰。

由於消費者對價格敏感，在中國的獲利能力受到抑制，比亞迪一直在尋求鞏固其海外市場的地位。

惠譽評級(Fitch Ratings)亞太區企業評級總監楊靜(Jing Yang，音譯)向法新社表示，比亞迪是「建立電動車海外生產能力和供應鏈的先驅者之一」。

楊靜說：「展望未來，其地域多元化布局有望幫助該公司應對日益複雜的全球關稅環境。」

比亞迪的海外競爭對手對中國政府的補助和其他國家支持感到不滿，這些補助和支持使該公司能以低價銷售汽車。

川普的前任拜登總統(Joe Biden)對中國電動車進口徵收了100%的關稅，川普可能會將稅率提升得更高。歐洲也對中國進口徵收了關稅，但比亞迪正在匈牙利建造生產能力。

儘管特斯拉能否重新奪回全球電動車領導地位尚不明朗，但這家美國公司仍具備成長潛力。

投資銀行TD Cowen的米迦利(Michaeli)認為，自動駕駛技術對特斯拉的重要性日益凸顯，其「全自動輔助駕駛」(full self-driving, FSD)技術的突破有望提振銷售。

米迦利說：「隨著特斯拉真正開始推出免視(eyes-off)功能並擴展全自動輔助駕駛的能力，如果他們成功做到這一點，將能為其汽車創造更多需求。」

馬斯克曾表示，自駕計程車Cybercab將在2026年4月開始生產。Cybercab是一款自動化無人計程車。該公司還發布了價格更低的Models 3與Model Y車型，這可能提振銷售。(編輯：鍾錦隆)