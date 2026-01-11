法新：緬甸軍政府主導的第2階段投票開始

法新社報導，緬甸軍政府今天(11日)展開大選的第二階段投票，民主監督機構表示，這場選舉是軍方以平民為幌子來延續統治。

緬甸自獨立後大部分時期是由軍方統治，直到10年民主解凍期，由文人政府執政並進行一系列改革。但軍方在2021年的政變中奪權，宣布上次的選舉結果作廢，拘禁了民主領袖翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)，並使緬甸陷入內戰。

法新社記者目擊，在翁山蘇姬從前的選區高穆(Kawhmu)，已從今天清晨6點(台灣時間上午7點30分)開始投票。高穆位於仰光(Yangon)南部約25公里處。

經過5年來的軍事統治後，緬甸軍政府承諾將在1月25日結束的3階段投票中，將權力還給人民。

但被許多分析人士形容為軍方代理人的聯邦團結發展黨(Union Solidarity and Development Party)，在上個月底舉行的第一階段投票中，拿下近九成的下議院席次。

隨著翁山蘇姬被邊緣化，她極受歡迎的政黨遭到解散，民主倡議人士表示，這場選舉充斥著舞弊，投票程序嚴重偏袒軍方盟友，並伴隨著對異議的打壓。

一名基於安全理由要求匿名的50歲仰光居民說，「我認為選舉結果只有軍方說了算」。

在反抗軍控制的大片地區並未進行這項選舉，軍方指控這些叛軍在第一階段投票的那個週末發動無人機、火箭和炸彈攻擊，造成5人死亡。

據指出，第一階段投票率約50%，遠低於2020年那場支持翁山蘇姬政黨上台的大選，當時約有70%的投票率。 (編輯:柳向華)