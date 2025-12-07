法案公布不執行 深綠學者：摧毀國家

《財劃法》覆議案遭立法院否決，行政院長卓榮泰（見圖）嗆聲「不執行」違法的法案，成大教授李忠憲表示，這比惡法更快摧毀國家。（本報資料照片）

行政院提《財政收支劃分法》覆議案遭立法院否決，行政院長卓榮泰於5日強硬表示，「行政院沒有必須執行的壓力」，恐掀憲政風暴，在綠營中引發討論。成大電機系教授李忠憲7日指出，這其實是一條比惡法本身更恐怖的道路，可能比惡法更快摧毀國家，當法律從命令變成選擇題，法治正式被人治取代，中華民國憲法與威瑪憲法一樣將走到終結。

台灣的威瑪時刻 憲法走到終結

立法院5日否決行政院所提的財劃法覆議案，依照規定，覆議案咨文送抵總統府後，10天內要公布，而卓榮泰多次表示絕不會執行違法的財劃法，據了解，雖然綠營人士向府院獻策，可採「不公布、不副署」回應，但賴清德總統仍在規定時間內公布，行政院也將聲請釋憲，行政院堅定表示不會執行。

有台派人士認為，行政院長可採不副署法案，讓法案無法生效，但閣揆若不執行法律，恐會造成憲政混亂，不只是財劃法，立法院三讀通過軍人調薪的《軍人待遇條例》及調高警消退休替代率的《警察人員人事條例》，行政院也以違憲為由聲請釋憲，但憲法法庭目前停擺空轉，這也是總預算案付委卡關的原因。

新北市議員卓冠廷則說，行政院若「不副署」是一次性的大招，用了這招，就是逼藍白倒閣，而行政院長可向總統提出解散國會之請求，發動國會改選，但是《財劃法》並不適合當作「國會改選」的主旋律，因為艱澀難懂，難以喚起廣大共鳴，不執行就是行政院的最好招。

但民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱說，依《憲法》及《憲法增修條文》並沒有不副署、不公告選項，只有不信任投票、倒閣、解散國會機制，所謂不副署、不公告存在於法律學者的討論，他對於各項見解都尊重。

李忠憲曾反對開放大陸紫光集團入股台灣半導體產業，參與太陽花運動，並著有《數位國土保衛戰》，從數位身分證、AI到電子投票，揭開數位化暗藏的國安危機，被歸類為深綠學者。他說目前藍白占領立法院，用立法權廢掉司法權，大法官會議不能運作，這部憲法已經走到盡頭。近日連發數文，討論政院不執行法案的後果。

綠指政院出大招 發動國會改選

李忠憲表示，公布法律卻不執行，是比惡法更快摧毀國家的道路，這是台灣的威瑪時刻，台灣如同走進一個安靜卻危險的憲政臨界點。

李忠憲指出，懂憲政的人都知道，行政部門選擇性執法，比惡法本身更可怕，法律一旦公布，行政就有依法執行的義務。「不執行」破壞的不是某一部法律，而是整個法律體系的權威與可預測性，當法律從命令變成選擇題，法治也正式被人治取代。

李忠憲並說，公務員依法行政是義務，如果行政機關「選擇性執行法律」，公務員會面臨瀆職風險、行政救濟敗訴、監察院彈劾、無所適從的混亂，整個行政體系會陷入「該聽法律，還是聽長官」的根本問題。他直言，「中華民國的憲法跟威瑪憲法一樣走到終結」，這不是正在發生的事情嗎？副署、公布法律，然後不執行，台灣的法治就宣告完蛋。

專家：法律違法是不存在的概念

東吳政治系教授蘇子喬表示，《憲法》上沒有不執行通過法律的空間，行政院若認為《財劃法》違憲，應該聲請釋憲或暫時處分，但如今因為憲法法庭癱瘓，沒有人可調解紛爭下，變成行政、立法各行其是的僵局。

法律博士桂宏誠指出，若財劃法在執行後，與公共債務法出現衝突，可於立法院再討論解決方案，或是由中央與地方協調，或再修改法律，但絕對不構成政院作為不執行法律的依據，法條通過就是要執行，「法律違法本身就是不存在的概念」。

桂宏誠提到，卓榮泰若連國會通過的法律都不遵守，這就比希特勒當時更為誇張，將會使國家走上民粹主義。