法案名稱也沒共識 《人工生殖法》擇期續審

[NOWnews今日新聞] 立法院衛環委員會今（8）日初審《人工生殖法》修正草案，進入審查時，各黨對於「法案名稱」意見歧異，採取保留，最終歷時1小時多，審查僅審到第一條、且仍保留。

衛環委員會今日初審《人工生殖法》修正草案，自早上9點立委各自就法案進行意見表達，衛福部也說明行政院版本的立法精神。經過宣讀法條後，下午3點55分進入逐條討論環節。

民進黨立委林淑芬率先提到，法律對於如何利用人工科技協助人的生育，也顯示「人是主體」，人工技術是協助，因此不是人工生殖創造生命，是協助人生產生命，法案名稱若是「人工協助生殖」會較為一目瞭然。

民眾黨立委陳昭姿則認為，可以維持原先《人工生殖法》的法案名稱，否則這不是創造生命，不然是創造什麼。

衛福部長石崇良提到，以行政院版本的第三條名詞定義，主要涉及以生殖醫療、非性交的人工受孕胚胎植入或其他相關方法達到受孕目的。他認為，看到其他國家的用語，加上希望法案名稱不再那麼冰冷、較有人性，或許可用「輔助生殖法」。

進入第一條討論時，各黨對於「經營家庭生活權利」可拿除，不需要特別定義有共識。但另外陳昭姿強調，主張代理孕母列入人工生殖法，因此第一條仍保留。

稱異性戀代孕是最新民意！陳昭姿嗆：大罷免後再認證

只是在討論中出現插曲，陳昭姿提到，國民黨團版本及民眾黨團版本的交集就是異性戀代孕，「這也是目前最新民意，經過大罷免後再認證一次。」

這句話也引發民進黨立委吳思瑤的不滿，直指陳昭姿不要講到別人政黨的、政治的事情，就法案論法案，不然會反射到自己身上「會很丟臉。」

吳思瑤批評，這樣迴力鏢很快、因為人工生殖法跟大罷免有什麼關係。她直言，如果要說最新民意，民眾黨條款2年換一批民意，恐怕會有不一樣的思維。

逐條審查持續1.5小時，僅討論法規名稱、及第一條皆保留待審，第一章總則。衛環委員會召委劉建國做出決議，下午5點30分宣布，《人工生殖法》修正草案尚未審查完竣，擇期繼續審查。

