法案大清倉！ 助理費.黨產.廣電等...藍綠高分貝交鋒

台北市 / 綜合報導

立法院這個會期的最後一天，進行了「法案大清倉」，包含住宅法、黨產條例、衛星廣播電視法修正案，而晚間立法院組織法、藥事法、藥害救濟法，也全都三讀通過，但是議場內火藥味濃厚，討論到助理費修法時，藍綠更為了「圖利誰」數度交鋒。

立法院長韓國瑜說：「等一下晚餐，我們就吃漢堡跟披薩。」立院會期最後一天，晚餐後繼續審法案，但院會現場火藥味濃厚，雙方為了助理費持續互槓。

立委(民)吳思瑤說：「將立法院對於助理的各類補助費用，都視同於對立委個人的補助，圖利自家的立委，更要為自己涉及貪污的立委來脫罪。」立委(國)牛煦庭說：「行政院提出來的民代支給條例，就明列，民代助理就是補助款，行政院在幫詐領助理費的這些議員除罪嗎，回答我。」

立法院長韓國瑜說：「立法院組織法，修正通過。」立法院組織法修正通過，會期尾聲法案大清倉，包含住宅法、黨產條例，還有衛星廣播電視法修正案，晚間立院組織法藥事法藥害救濟法，也全都三讀通過，朝野在多個法案中爆發激烈爭執，更數度發生推擠口角，然而院版軍購案，則依然被暫緩列案。

立法院國民黨團總召傅崐萁說：「什麼時候錢要付完，什麼時候武器要能夠到位，而且要接受全國國人託付，對賴清德的詢答。」立委(民)鍾佳濱說：「軍購條例，再度被丟包，第10次被擋，只有將民眾黨的軍購特別條例，交付審查而已，再一次地證實了，國眾無視於台灣國防的需要。」

最終由民眾黨團自提版本順利付委，仔細比較看看，黨版預算上限4千億元一年一期，海馬士多管火箭飛彈系統等5種項目，刪除「台灣之盾」相關配套，而院版以總額1.25兆元分8年執行，內容包含遠程打擊飛彈等共7類項目，隨著第四會期落幕，立院烽火仍持續延燒。

